Messi sorprende a todos y da sus candidatos para ganar el Mundial 2026

El astro argentino Lionel Messi expresó que hay seleccionados que llegan mejor que Argentina al Mundial United 2026 y apuntó como favoritos a Francia, España y Brasil, sin señalar a la Albiceleste.

"Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", expresó el capitán argentino en una entrevista publicada este viernes en el canal de Youtube 'Lo Del Pollo'.

Consultado por cuáles cree que son los favoritos, la 'Pulga' respondió: "Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales".

Luego mencionó además, en un segundo escalón, a los seleccionados de Alemania, Inglaterra y Portugal de Cristiano Ronaldo, que dijo "tiene una selección muy competitiva y muy buena".

Sin embargo, aclaró que en los Mundiales "hay muchas selecciones de gran nivel" y "siempre aparece alguna sorpresa".