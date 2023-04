Maynor revela cómo es su vida tras el retiro y habla de la ‘H’

Tanta gente después de tanto tiempo que me dio cuando estaba en Europa, luego con la Selección Nacional, y ahora tener la oportunidad de compartir con ellos, me dicen que es un privilegio, pero para mí es un honor. Muchos de ellos no pudieron jugar profesional pero ahora pueden compartir con uno porque hay muchos profesionales.

¿Te costó decidir y decir, ya no más a la Selección, ya no más fútbol?

Nunca dije que no a la Selección. No me dolió cuando dije que no, es doloroso cuando llegas a una instancia, y pude haber seguido, pero ha de ser más duro para un jugador de unos 25 años decir me retiro, pero yo no lo dije público, pero cuando determiné no seguir, más allá si extraño, es compartir con los compañeros como familia que casi no tengo comunicación con ellos, pero siempre les tengo efecto a ellos.

¿Cómo cerraste el tema de la Selección?

Hay que dar espacio a las nuevas generaciones, muchas veces dije, vamos a esperar a esa persona que uno diga, este es el que tomará la batuta. Hay que brindarle el apoyo. En el fútbol lo más bonito es salirte y que te den aplausos, decir gané esto y esto que es lo que mucho quiere.