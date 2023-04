‘Rambo’ de León sobre ‘Choco’ Lozano: “Lo veo con muy poco liderazgo”

A dos meses para que arranque la Copa Oro 2023, ‘Rambo’ explica que el equipo nacional no tiene “sangre y actitud” y que por eso la nueva camada no termina de convencer.

El todavía jugador de 43 años considera que en la ‘H’ no hay un seleccionado con voz de mando, que pueda corregir a sus compañeros tanto fuera como dentro del campo, como lo hacían Amado Guevara y Carlos Pavón.

“Yo no veo sangre en la Selección. Cuando yo te hablo, oriento, te corrijo o viceversa a mí. Pavón me mandaba a la chingada junto con Amado, yo me quedaba calladito, obedecía y aplicaba nada más”, recuerda el volante en declaraciones para el periodista Bebeto Flores.

“Uno tiene que ser humilde y escuchar a los más grandes seguramente, uno va creciendo así, va madurando, ya después cuando hacía las cosas que tenía que hacer, ellos me aplaudían y así íbamos mejorando las dos cosas juntos”, señala.

“Cuando ellos erraban yo también les sugería y los regañaba. Esas dos cosas también son importantes, hay sangre y actitud, si tenés esas dos cositas en el campo después todo se va resolviendo solo”, añadió.

EL ‘DARDO’ PARA EL ‘CHOCO’ LOZANO