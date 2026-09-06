Mauro Reyes es contundente sobre su futuro y sale en defensa de Nixon Cruz

San Pedro Sula, Honduras.

Uno de los temas que también abordó fue el caso de Nixon Cruz, quien inició el partido en el banco tras un "problemita" durante la semana. "Un jugador que está bien no necesita ser rescatado", respondió Reyes a unas declaraciones previas de Jeaustin Campos . El técnico de Real España, además, aseguró que el futbolista "es un gran jugador y merece ser titular".

Sobre su continuidad en el banquillo de la Máquina, Reyes fue contundente y aseguró que su única preocupación es trabajar, dejando en manos de la directiva cualquier decisión sobre su futuro. “Eso depende de ellos. Yo voy a hacer mi trabajo. Por supuesto, establecer un modo de juego no se puede hacer de la noche a la mañana”, expresó el entrenador.

Tras la victoria 2-0 sobre Lobos UPNFM , Mauro Reyes destacó el orden y equilibrio que mostró Real España, aunque reconoció que todavía debe mejorar en dinámica y profundidad. El técnico aurinegro valoró el triunfo, pero dejó claro que espera una evolución en las próximas semanas: "La meta clara hoy era ganar el partido. Seguimos peleando día a día y eso es beneficioso", manifestó.

Sobre la competencia entre futbolistas nacionales y extranjeros, Mauro Reyes descartó que exista algún tipo de preferencia: "No depende de extranjero o nacional, ni de joven ni viejo. Esto depende de que estén al cien por ciento, que estén bien y que se acoplen perfectamente al plan del partido".

— ¿Cuál es su valoración del partido y qué percibe dentro del equipo? Se le ve dando indicaciones con muy buena actitud hacia los jugadores y también con buen ánimo. ¿Qué percibe usted del equipo?​​​​​

Cada partido que pasa nosotros analizamos la forma de jugar, la forma de encarar. Estructuramos un plan para el partido y le ponemos alternativas por si vamos ganando, perdiendo o empatando. En el partido anterior vimos un Real España que jugó a todo o nada. Muchísimo ímpetu con el que jugamos y eso nos generó que en Choloma regaláramos demasiado balón en el mediocampo, que perdiéramos demasiado la pelota y eso nos llevó a ciertas dificultades. En relación a eso, este partido fue diferente. Yo creo que pecamos, a veces nos conformamos, porque pudimos haber hecho un gol quizás, pero hay una cosa que sí establecimos en este partido. A raíz de la experiencia del partido anterior fue jugar seguro, muy equilibrado, manejar más la posición del balón, dar pase seguro, jugar sencillo. Eso en relación a la semana anterior. Por supuesto, vamos ganando el partido y a veces, como repito, nos conformamos con esos dos goles, pudiendo acelerar un poco más y buscar tres más. Sin embargo, yo creo que hubo muy buen orden, mucho equilibrio, tanto en ataque como en defensa. Tratamos de establecer un plan de juego que nos permitiera ganar.

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Cometimos errores individuales que nos pudieron haber costado caro, pero creo que el equipo, en términos generales, estuvo muy equilibrado durante el partido, intentando llegar con ese pase seguro que les explico. En ciertos momentos nos vimos un poco lentos. Yo creo que el equipo debe tener un poco más de dinámica, ser más rápido en la movilidad del balón, no jugar tanto para atrás. Son de los detalles que me están mostrando, pero poco a poco, porque ganando es más fácil corregir y poco a poco vamos a mejorar ciertas cosas en función del modelo que a mí me gusta. Sin embargo, la meta clara hoy era ganar el partido. Seguimos peleando día a día y eso es beneficioso. Ya cuando tengamos, o tenga yo, la segunda semana de trabajo, creo que el equipo se va a ver con una mejor dinámica y con mayores variantes.

— Hoy fue tan seguro el partido que se tornó un tanto lento, sin disparos claros, sin llegar a tres o cuatro finalizaciones para poder liquidar. ¿Eso era parte del plan del grupo o desde afuera no se le exigió para esto? Y la otra pregunta: de acuerdo con los triunfos, ¿podría asegurarse su puesto o se irían buscando otros técnicos en la ruta del equipo?​​​​​​

Bueno, eso depende de ellos. Yo voy a hacer mi trabajo. Por supuesto, establecer un modo de juego no se puede hacer de la noche a la mañana. Vuelvo a reiterar lo que acabo de decir. Nos vimos un poco lentos, quizás un poco erráticos, y eso es válido. Yo creo que Real España debería tener más dinámica, menos juego para atrás, tener un poco más de profundidad y establecer un juego que sea equilibrado siempre, pero con una dinámica diferente. La verdad, como repito, también estaba dentro del plan manejar muy bien el control del juego, pero no tan lento como ustedes dicen. Entonces, es una de las situaciones que tenemos que mejorar: tener más dinámica y más profundidad.

— Nixon Cruz entrenó toda la semana. Había un rumor de que posiblemente el martes, después del día libre, no se había presentado a entrenar. Le pregunto también porque Jeaustin Campos, en una entrevista que hicimos el miércoles, nos decía que Nixon Cruz está a tiempo de que lo rescate

Un jugador que está bien no necesita ser rescatado. Bueno, Nixon Cruz es un gran jugador, como lo decía la vez pasada. Sí tuvo un problemita Nixon en esta semana y por eso decidimos dejarlo en la banca. Pero, sin ninguna duda, es un gran jugador y merece ser titular. En la medida que él resuelva, porque fue un problema que tuvo, en la medida que resuelva o haya resuelto eso, va a estar disponible al cien por ciento para el equipo. Él está trabajando muy bien, ha cambiado de actitud y creo que, como decía el otro día, es un jugador que está incluso para la Selección Nacional, bajo mi criterio.

— Hubo bastantes instancias donde el equipo no salía bien bien de atrás. Primero, ¿cuál es su análisis con respecto a eso? Y segundo, ¿qué piensa usted que debe mejorar el equipo con respecto a la construcción del juego?

En las salidas cometimos un par de errores, es cierto, pero intentamos, porque vimos en el análisis que UPN es un equipo que presiona arriba. Entonces, planificamos acercar a Jhow Benavídez y a Roberto Osorto, que eran los volantes centrales y mediocentros ofensivos, pegarlos a ellos y a Hernández para llevarnos esas marcas y poder salir jugando con línea de cuatro. Porque al irse Jhow y Osorto hasta arriba, obligatoriamente el rival tiene que pegar hombres allá.

Entonces, eso limpia la zona para poder salir. Lo hicimos muy bien en algunas ocasiones, pero en otras ellos intentaron presionarnos, entonces jugamos directo, que también era parte del plan. Y también nos metimos en problemas. Entonces, cuando uno planifica una alternativa para salir, también pone la otra alternativa, porque a veces, si nos presionan bien, ¿qué vamos a hacer? Si no nos presionan, entonces salimos jugando. Son las dos facetas que establecimos para el rondo de salida.

— La intensidad que mostró el equipo en esa parte pareciera que se quedaba en el segundo tiempo. Con Choloma también fue así: el equipo se pone 2-0 y en el segundo tiempo baja. Hoy también contra UPN parece que ocurre lo mismo. ¿Siempre queda esa parte de la intensidad más o menos en el segundo tiempo? Porque parece que en el primero el equipo salía más ordenado

Bueno, es parte del juego. El hecho de ser intenso, de presionar arriba y meter dos goles, eso nos hace controlar mejor el juego. Contra Choloma, en el segundo tiempo no controlamos el juego en ningún momento. Nos pudieron haber empatado incluso. Hoy fue al contrario. Metimos los dos goles y controlamos el juego. Por supuesto, nos hace falta más dinámica, más profundidad y eso es parte del trabajo que hay que hacer.

— El viernes detalló ampliamente de lo que el equipo también hizo bien y lo que no le gustó. ¿Qué fue lo que más le gustó de este equipo?​​​​​​

Planificamos un equipo intenso, con mucha dinámica, cosa que lo hicimos al inicio, pero nos conformamos al meternos dos goles. Entonces, eso no me gustó. Debimos haber mantenido la dinámica del juego y, si nos salían más goles, anotar. Pero también me gustó el equilibrio y el control que le dimos al juego.

— En base a lo que se ha visto en los últimos dos partidos, ¿bajo su mandato se va a apostar más por el jugador nacional y al extranjero se le va a hacer un poco más complicado entrar? Porque hoy mismo Ritacco se quedó en la banca, Sayago entró unos minutos. ¿Le va a costar más al extranjero entrar a este once bajo su mandato?

Creo que en el partido de hoy, si bien es cierto los extranjeros, como dice usted, se quedaron en la banca, prácticamente solo tengo una semana de trabajo con el equipo, porque en el partido anterior solo estuve un día. Yo tengo un plantel y para mí, jóvenes, viejos, extranjeros, es lo mismo. Aquí lo que debe prevalecer es la calidad y, de acuerdo a los requerimientos, yo creo que los dos jugadores que mencionan son grandes jugadores. Lo que pasa es que hay que sacarles provecho en las posiciones que ellos normalmente ocupan. Yo no voy a poner a Ritacco de extremo. Podría ser en algún momento, dependiendo del plan del partido, porque no tiene la misma característica. Él es más de un 10. Entonces, si yo en un momento juego con 10, creo que el hombre tiene la oportunidad. Entonces, no depende de extranjero o nacional, ni de joven ni viejo. Esto depende de que estén al cien por ciento, que estén bien y que se acoplen perfectamente al plan del partido que vamos a establecer.

— Y sobre Olancho, ¿qué tiene preparado Real España para esa primera salida y lo complicado que es esa cancha?

Sobre Olancho, todos sabemos el plantel que tiene. La verdad es un gran plantel, jugadores de mucha experiencia, jóvenes que han venido empujando fuerte, entonces no va a ser nada fácil. Yo creo que Real España, sigo pensando, tiene para jugar donde sea. Y yo he tenido una mística: no importa el lugar donde, ni qué cancha, cómo sea; un equipo grande debe tener la jerarquía de poder ir a cualquier cancha, contra cualquier rival, y buscar ganar. Fortalezas y habilidades tenemos todos y de eso se trata: establecer un plan de partido para contrarrestar las fortalezas del rival y hacerle daño de acuerdo con nuestras fortalezas. Entonces, creo yo que va a ser un partido difícil, complicado, pero que tenemos la capacidad para salir y buscar ganar.

— ¿Considera que Real España va por buen camino con lo que ha mostrado en estos partidos?

Bueno, primero sí, creo que vamos por buen camino. Si bien es cierto, hoy creo que nos conformamos, nos hizo falta dinámica, pero el equipo va bien. Líneas bien armadas, jugamos frente a la línea del balón, tenemos movilidad, tenemos desbordes, tenemos una serie de cosas positivas y yo creo que el equipo se va acercando un poco, o hemos progresado en función de lo que a mí me gusta. En el partido anterior usted vio un equipo más agresivo. El primer tiempo nuestro, mientras no teníamos los dos goles a favor, el equipo estuvo al frente, presionó sobre el rival, quitó la pelota, tuvimos dinámica, tuvimos control y profundidad. Hubo un lapso del primer tiempo donde UPN, nosotros dejamos de presionar en la zona de presión que habíamos establecido y les permitimos acercarse a nuestro marco. Pero después, en el segundo tiempo, UPN tampoco tuvo más que por un par de errores que tuvimos nosotros, pero siempre tuvimos el control del juego.

— Ya tiene una semana de trabajo. ¿Cuánto tiempo quería esperar para poder ver el Real España que usted quiere y el equipo que usted quiere?

Yo creo que ya en la tercera semana de entrenamiento, como entrenamos esta semana, creo que el Real España se va a ver de una forma diferente, con ese dinamismo, con esa movilidad, con la profundidad, tanto en los dos carriles laterales como en el centro, con mayores oportunidades de gol. Creo que ese es el España que yo quiero y creo que en la tercera semana vamos a ver mejor.