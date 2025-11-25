Mauricio Dubón habla de su salida de los Astros y eliminación de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

En una charla el podcast Los Hijos de Morazán, Dubón habló sobre su salida de Houston, cómo se enteró del movimiento hacia Atlanta y lo que le genera comenzar una nueva aventura en su carrera. Desde su rol en los Astros, su preparación diaria y hasta la forma en que vive la presión del deporte de alto rendimiento. Además, compartió detalles poco conocidos sobre su vida dentro y fuera del diamante.

En los últimos días, Dubón volvió a ser noticia al confirmarse su sorpresivo traspaso de los Houston Astros a los Atlanta Braves, uno de los equipos más competitivos de la Liga Nacional en MLB. Según reportes de medios estadounidenses, ambas organizaciones alcanzaron un acuerdo que permitió su cambio antes de llegar a instancias formales del arbitraje salarias. Ahora, Dubón afrontará una nueva etapa en una franquicia de renombre en el béisbol estadounidense.

El beisbolista hondureño Mauricio Dubón se ha consolidado como uno de los deportistas más destacados en la historia del país, luego de conquistar dos Guantes de Oro como mejor jugador Utility en las Grandes Ligas.

Por último, el dos veces Guante de Oro se refirió a temas como la eliminación de Honduras del Mundial, la disciplina en el béisbol moderno, la influencia de su familia, sus ídolos deportivos y lo que espera para su futuro cercano, donde incluso podría convertirse en agente libre.

¿Cómo te sentís con el cambio de equipo?

Muy bien. Houston me dio la oportunidad de estar ahí, hice lo que pude y ya es momento de cambiar.

¿Cómo te das cuenta que vas para los Braves?

Desde abril ya se estaban escuchando algunas conversaciones. Antes que pasara, teníamos una idea como dos semanas antes. Después, en la noche que pasó, ya se sabía. Es para bien.

Hay gente adentro que te informa que va a pasar esto, que estés listo por cualquier cosa. ¿Y si vos no querés hacer el cambio de equipo?

Ahí no vale eso, te fuiste o te fuiste.

¿Cómo te sentías al no salir titular en la novena de los Astros?

Ahora ha cambiado bastante el béisbol, no comenzás jugando, pero yo ya sé que me va a tocar entrar de cambio. Pero sí me molestaba. Decía: “¿Cómo no voy a jugar si soy mejor que ese muerto?” (risas).

¿Cómo te preparas un día de partido?

Jugamos a las 6:45 PM. Llego al campo a las 12 PM para hacer gimnasio y después práctica y viendo videos. Dos días sí y un día no se hace gimnasio.

¿A ustedes les indican qué hacer en los entrenos?

No, ya es cuestión de uno. Si no te va bien, te tiran a la pi**.

¿Es permitido que los beisbolistas tomen cerveza?

No es normal, pero tenemos tantos juegos que tomás cerveza para bajarte la adrenalina un poco.

¿Es normal ver jugadores subidos de peso en el béisbol? ¿No exigen preparación física?

No es normal, pero al final del día vos tenés que hacer tu trabajo. Si vos no hacés tu trabajo, ellos van a buscar una excusa y van a decir que estás gordo. Ahora ha cambiado porque tenés que ser efectivo, todo mundo tiene que ser “fit”.

¿Dónde y cómo viviste la eliminación de Honduras del Mundial?

Estábamos viendo el juego en la casa, esperando por un gol, pero nunca se dio.

¿A quién le adjudicás la eliminación de Honduras?

Es difícil porque la herida todavía está abierta. Un jugador no va a decir “hoy no voy a jugar bien”. A veces tenés que hacerle caso al capataz, y si el capataz no está en sus cinco sentidos...

¿Cuáles fueron los errores que tuvieron los jugadores en la eliminación?

Cuando estás jugando ahí, no te das cuenta. Critican a Menjívar por la pérdida de tiempo, pero nadie le está diciendo a él lo que está pasando en los otros partidos. El maj* está haciendo lo que le dijeron, pero nadie le está diciendo: “Párate, que hay que meter un gol”.

¿Como deportista, podés tomar decisiones desechando lo que te está diciendo el entrenador?

A veces tomo decisiones, pero le digo al entrenador: “Confiá en mí, yo sé lo que estoy haciendo”. Ahí me dice él: “Los Guantes de Oro no los regalan”. Uno habla y debe tener esa comunicación con el entrenador, pero es difícil porque a veces los viejitos son “cascarrabias”.

¿Qué es necesario hacer para ganar un Guante de Oro?

Obviamente, trabajar siempre. Los premios se ganan en diciembre durante el tiempo muerto (vacaciones).

¿Cuántos jugadores han ganado dos Guantes de Oro?

En Utility, solo yo he ganado dos premios.

¿Qué se vive en una celebración de Serie Mundial?

Estás ahí y uno no se la cree, no dimensionás. Hasta el día de hoy no veo los playoffs porque a uno le da rabia, uno quiere estar ahí. Al recibir el anillo pensé que hay gente que tiene una vida jugando béisbol y no gana uno.

¿Cómo ves el panorama para lo que viene respecto a ganar otro Guante de Oro?

Puedo ganar otro, pero dependiendo cómo sea la temporada. Ese es el plan, pero a veces es impredecible. No importa el equipo, ese premio es individual.

¿A este equipo llegás siendo un jugador con “rayas” o tenés que ganártelo?

No, hay que ver. Cada vez que vas a un lado tenés que ganártelo. Tampoco podés ir a pensar como “esta mier** es mía”.

¿Quién te acogió y cómo te recibieron en tu llegada a los Astros?

Me recibieron bien. Altuve fue uno de ellos. Siempre me dijo “sos inteligente jugando”. Siempre pasaba con él y me aconsejaba sobre qué hacer y qué no.

Opinión sobre Shohei Ohtani: Es la mera verg*. Batea y pichea, y lo hace bien en las dos.

Anécdota con los tenis que le regaló Travis Scott: Fue cuando comenzó a irme bien. Le regaló un par de tenis a Altuve, Bregman y me regaló unos a mí.

Al llegar a los Astros tu camiseta no estaba ni en la tienda. ¿Cómo se siente salir ahora como una estrella?

Me puse la meta. Me enfoqué en trabajar y hacer el trabajo perfecto, con los menos errores posibles.

Su mejor jugada hasta el momento

"Recibí un batazo al shortstop y me tiré. Cuando me tiré, lancé la bola a primera y ahí dije “aquí gané esta mierd**”.

Jugadores de los Braves que lo han llamado tras conocer su llegada

Ronald Acuña Jr. es uno de ellos, es uno de los mejores jugadores.

¿Sabés de algún cambio en pro del béisbol nacional?

Ha crecido su poquito. Existe federación, pero no va a ser de la noche a la mañana el cambio. Es cuestión también de los papás que entiendan que esto no es de un día para otro. Yo estoy practicando desde los 4 años, me fui a los 16 de aquí, llegué a Sacramento y luego a Grandes Ligas cuando tenía 25.

¿Nadie pagó por esta transacción tuya a los Bravos?

Nadie.

¿No te pone nervioso la expectativa de los aficionados de Bravos con tu llegada?

Para nada.

¿Cómo queda tu contrato profesional?

Llego a los Bravos por un año; en un año seré agente libre, puedo firmar con quien yo quiera. Voy a esperar y ver qué sale de ahí.

¿Has planeado retirarte y qué tenés pensado hacer?

Disfrutar de mi hijo. Te distanciás mucho de la familia cuando estás jugando. Hoy por hoy estoy tratando de disfrutar.

¿En qué sentido cambió tu vida la llegada de tu hijo?

Difícil no estar completamente. Mi esposa ha estado con él bastante y ahorita en vacaciones estoy tratando de aprovechar.

¿Qué tan pendiente pasás de Honduras?

Bastante, me etiquetan y obviamente uno ve.

Deportistas que te gustaría conocer

Cristiano Ronaldo. Ese es la mera verg*.

¿Messi o Cristiano?

Cristiano.

¿Te considerás el mejor deportista hondureño de todos los tiempos?

Todavía estoy en esto, no es como que puedo reflexionar. Uno siente como que no ha hecho nada, quiere seguir mejorando.

¿Qué hacés para que no se te suba la fama?

La familia influye y también pensar que uno no ha logrado nada hasta el momento. Es vergueado estar arriba y después de un solo bajar; es mejor que la gente hable por vos.