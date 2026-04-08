Dubón vuelve a destacar: doblete y carreras impulsadas en triunfo de los Bravos

Los Ángeles, Estados Unidos.

Mauricio Dubón sigue encendido con los Bravos de Atlanta y este miércoles conectó otro hit, el 15 de la temporada y lo hace por quinto partido consecutivo, demostrando que solo necesitaba confianza y lo está conquistando en esta temporada.

El hondureño también provocó un error de los Angelinos tras conectar un batazo al Short que lanzó la pelota para intentar sacarlo de circulación, pero la pelota pasó por arriba del primera base y Bravos anotó la quinta carrera del encuentro en la tercera entrada.

Su mejor turno llegó en la quinta entrada que se despachó con un espectacular tablazo al jardín derecho para conectar su hit, llegando hasta la segunda base e impulsando dos carreras más para Atlanta, demostrando que no es casualidad su momento.