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Mathías Vázquez reaparece y se destapa con su primer gol en Estados Unidos

El exjugador de Motagua firmó este domingo su primer gol con la filial del Cincinnatti en Estados Unidos.

Estados Unidos.

¡Llegó el primero! El joven delantero de 19 años, Mathías Vázquez, reapareció tras su marcha al fútbol de Estados Unidos y este domingo 4 de mayo se estrenó como goleador con la camiseta del FC Cincinnati 2, filial del primer equipo de la MLS, en la paliza 5-0 ante el Toronto II.

El atacante arribó para la presente temporada y desde entonces ha tenido participaciones discretas. Este fue su cuarto encuentro en el que vio acción, y lo hizo de la mejor forma al anotar su primera diana en el balompié norteamericano.

El catracho comenzó como suplente, pero después el entrenador hondureño Sammy Castellanos, lo hizo ingresar en la segunda etapa cuando su equipo ya lo ganaba 3-0 con tantos de Chirila (48' y 60') y Hurtado (52').

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Tras su ingresó, primero aportó una asistencia a Sullivan (84') en el 4-0 y luego selló la paliza con su primer tanto. El juvenil recibió un balón sobre la media luna, avanzó y luego saco un remate cruzado para sentenciar el 5-0 sobre el Toronto II.

Con este resultado, el Cincinnati 2 suma 6 puntos en siete jornadas y se ubica en el puesto 13 de la Conferencia del Este. El equipo buscará escalar posiciones en el transcurso del torneo después de esta paliza obtenida.

El próximo partido para el Cincinnati 2 será este domingo 10 de mayo, cuando reciban al Columbus Crew 2 en el mismo Scudamore Field. Vázquez y sus compañeros buscarán mantener el impulso ante un rival directo.

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Redacción La Prensa
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