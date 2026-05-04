Mathías Vázquez reaparece y se destapa con su primer gol en Estados Unidos

Estados Unidos.

¡Llegó el primero! El joven delantero de 19 años, Mathías Vázquez, reapareció tras su marcha al fútbol de Estados Unidos y este domingo 4 de mayo se estrenó como goleador con la camiseta del FC Cincinnati 2, filial del primer equipo de la MLS, en la paliza 5-0 ante el Toronto II.

El atacante arribó para la presente temporada y desde entonces ha tenido participaciones discretas. Este fue su cuarto encuentro en el que vio acción, y lo hizo de la mejor forma al anotar su primera diana en el balompié norteamericano.

El catracho comenzó como suplente, pero después el entrenador hondureño Sammy Castellanos, lo hizo ingresar en la segunda etapa cuando su equipo ya lo ganaba 3-0 con tantos de Chirila (48' y 60') y Hurtado (52').