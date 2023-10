Mateo Yibrín sin tapujos señala al cupable del fracaso de Real España

Pero en el fútbol de Honduras se requieren directores deportivos que impongan orden, respeto y disciplina, que los jugadores sepan que no pueden jugar con ellos, como Osman Madrid en Olimpia por ejemplo y el mismo Jaime Villegas en su tiempo con nosotros. Al no tomar esa misión el director deportivo pienso que esa responsabilidad la debe de asumir el técnico Falero.

Ja ja ja... todos los días me ofrecen la presidencia del Real España, me lo piden aficionados y otras personas, pero yo enfrento por ahora otros compromisos y no tengo tiempo. Deseo que la actual directiva tenga éxito y voy a apoyarla con todo lo que pueda para salir adelante todos unidos.

Siempre los culpables cuando pasan este tipo de cosas en una institución deportiva o de otra índole son los que toman las decisiones, así que es la junta directiva, especialmente Elías Burbara. Debe de asumir la responsabilidad que las decisiones, especialmente en los últimos torneos, no han sido buenas, hay que aprender de ellas, no volver a cometer los mismos errores.

Yo sé que ellos aman los colores del equipo, pero que lo demuestren, no se pueden dar el lujo de decir que no les gusta o no quieren ser líderes, tienen que asumir esa responsabilidad.

Me genera una malestar. Pienso que jugadores como Buba López y Jhow Benavídez deben de hacerse responsables, deben de asumir un liderazgo, un compromiso diferente, porque ya no son novatos y representan el emblema aurinegro, el club y la afición requiere de ellos, ya no son niños.

Por ejemplo, el error que se cometió con Palomo Rodríguez , se contrató un técnico novato, se le dio un plantel novato y se erró en los pocos fichajes; eso no funciona, no puede funcionar un técnico novato con un plantel mediocre, fracaso seguro.

—Después del empate el lunes contra el Génesis, la afición pidió la salida de los jugadores, ¿qué piensas al respecto?

Es que todos estamos molestos porque se han tomado malas decisiones. Vi el partido contra el Génesis, el equipo no mostró buen fútbol, no hay conexión entre líneas, no desborda, no gana duelo por las bandas, no le llegó una pelota a Rocca en todo el partido, no se remató a puerta. Es claro que el plantel está mal conformado y mal preparado, hay mucho por hacer, si no queremos enfrentar problemas ya hoy se deben de tomar decisiones importantes con miras al próximo campeonato.

—Que el equipo en seis años haya cambiado 17 técnicos, incluidos los tres de este torneo, ¿qué te dice?

Que la planificación y las decisiones tomadas también han fallado en los últimos torneos.

—Para colmo el equipo fracasó también en la Liga Centroamericana...

Sí hombre. Real España no necesita directivos, técnicos o directores deportivos que sean flojos, este equipo necesita que esas personas tengan carácter y liderazgo. Que tengan una personalidad que inspiren orden y respeto. Cuando hablo de liderazgo es que alguien inspire al grupo a tener éxito. Para tener carácter y liderazgo es necesario tener experiencia.

—Otra situación es que se le está dando mucha ventaja a los equipos capitalinos Olimpia y Motagua que tienen dominada la Liga.

Bueno, es cierto, pero hay que decir una cosa, para competir con Olimpia se necesita un presupuesto de 80 millones de lempiras al año, de lo contrario no lo puedes hacer. Eso pasa en todas las ligas del mundo, lo clubes de mayor presupuesto son los que ganan los títulos, de vez en cuando hay una excepción a la regla.

Hay que ser claro, este es un tema de presupuesto, para tener el plantel y el cuerpo técnico del Olimpia hay que gastar 80 millones al año y así ganar los títulos con la frecuencia que ellos lo hacen, hay que sacar la chequera como lo han hecho ellos. En ese sentido, sí es fácil decir desde un canal de televisión o una cabina de radio que los dirigentes no sirven.

—¿Te preocupa de una deuda entre 40 o 60 millones que se dice que tiene Real España?

Claro que me preocupa, entiendo que el club tiene una deuda de un valor muy alto, no sé cuánto es exactamente, pero creo que anda por arriba de los 40 millones. Pienso que es pagable, lo importante que esa deuda no siga creciendo, si te planificas bien la puedes ir reduciendo.

—¿Y tú por dónde comenzarías a reparar esta máquina?

Comenzaría por darle todo el apoyo al técnico Falero, pero también le exigiría resultados porque no es ningún novato, ya tiene la experiencia para responder en este tipo de situaciones, hay que ponerle metas agresivas.