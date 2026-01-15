Fernando del Rincón reaparece tras crisis de salud: "Hay unos contagios espantosos"

Fernando del Rincón es una de las caras más representativas de la noticia, por eso, su ausencia se hizo notar especialmente en las pasadas dos semanas de desaparición televisiva.
Una razón de peso le obligó, sin lugar a discusión, a no estar presente en antena y en su programa Conclusiones de CNN en Español.
Fernando Del Rincón lleva más de tres décadas transmitiendo la última hora de lo que acontece en el mundo, pero esta vez, sin buscarlo ni pretenderlo, él ha sido la noticia.
Aunque fue su esposa Jullye Giliberti quien hace unos días adelantó la pesadilla que vivía el conductor mexicano, ha sido él en su regreso el que ha explicado con detalle el problema de salud que ha sufrido.
"Hay unos contagios espantosos, espantosos, se lo digo así, terribles, no sé qué sea... Una cosa espantosa y terrible que cada vez se reporta mucho más. No sé que sea, nadie nos dice nada, no tengo idea". Dijo.
Difícil, difícil esta enfermedad, espero que no le vaya a pegar a usted, cuídese mucho porque no está nada fácil", continúa su relato.
Su pareja había informado a través de sus redes que Fernando había padecido de escalofríos, alta fiebre, dolores y malestar. Se descartó que fuese COVID y también influenza.
El malestar lo mantuvo en cama casi dos semanas en las que sus compañeros tuvieron que tomar el mando del programa informativo precisamente en un momento muy peculiar de la historia.
Como informador, seguidor y defensor de la causa venezolana, justo el 3 de Enero, día en que empezó su enfermedad, el mundo despertaba con la noticia de que Nicolás Maduro había sido capturado por las fuerzas militares norteamericanas. Nada le hubiera gustado reportar más que este acontecimiento después de años cubriendo la compleja situación del país.
Asegura haber sentido una "gran frustración, enojo y molestia porque era un momento importantísimo para no estar al aire. Le pido una disculpa a usted por eso", dijo emocionado. "No había nadie más molesto, frustrado y rabioso que yo, de estar tantos años siguiendo una historia a de pronto tener que ser espectador en una cama. En fin, así empezó mi 2026", concluyó.