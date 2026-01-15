Fernando del Rincón reaparece tras crisis de salud: "Hay unos contagios espantosos"

Asegura haber sentido una "gran frustración, enojo y molestia porque era un momento importantísimo para no estar al aire. Le pido una disculpa a usted por eso", dijo emocionado. "No había nadie más molesto, frustrado y rabioso que yo, de estar tantos años siguiendo una historia a de pronto tener que ser espectador en una cama. En fin, así empezó mi 2026", concluyó.