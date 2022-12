La razón por la que Héctor Vargas no sigue en Real España

El vástago del DT estuvo durante la campaña acompañando a su padre, pero los directivos del club sampedrano deseaban su marcha porque su influencia dentro del equipo no la consideraban necesaria.

En la institución se han dado en los últimos meses algunos problemas internos, pero eso no fue el factor que provocó la salida del DT argentino. Es más, la dirigencia del cuadro catedrático le propuso a Héctor Vargas continuar los seis meses restantes del contrato ya que confían en su capacidad.

Horas después de la información sobre el adiós de el “León de Formosa”, Diario LA PRENSA conoció la razón por la que el estratega argentino no siguió en el banquillo de la máquina.

La noticia no estaba prevista, ya que se percibía que el timonel sudamericano tenía total respaldo de la directiva catedrática; no obstante, de mutuo acuerdo, según el escrito, se dio la finalización del convenio entre ambas partes.

En el caso de Luis Ayala, no les convencía su método de trabajo al considerar que no estaba de acorde al fútbol moderno y que el rendimiento físico del Real España durante la presente campaña no fue el esperado.

Tras estas condiciones, Héctor Vargas de forma inmediata se opuso por lealtad a su cuerpo técnico, por lo que le comunicó a los directivos de la máquina que no seguía.

Posteriormente dirigentes y el técnico argentino cerraron su desvinculación debido a que la petición no era negociable para el “León de Formosa”.

Vargas tomó el mando del club desde el 20 de febrero del presente 2022.. En total, el profesor estuvo al frente de los sampedranos, solo en Liga Nacional, en 37 partidos, de los cuales ganó 21 partidos, empató 8 y consumó 8 derrotas.