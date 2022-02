‘Tato‘ García tras perder contra el Honduras Progreso: “El arbitraje fue un desastre”

El ‘Tato‘ calificó de desastroso el arbitraje del partido contra los progreseños ya que no estuvo a la altura en las acciones de mayores exigencias.

“Fue un partido raro, la cancha en mal estado, tuvimos que cambiar la idea de juego y hacerlo más por arriba. Iniciamos desconcentrados y el primer gol es un autogol de Lucas Campana, no nos puede seguir pasando lo mismo. Después hay un gol legítimo que nos cobran y bueno, no logramos sumar”.

“Un mal arbitraje, no me gusta hablar de ellos, pero hoy estuvo mal, no pitó varias acciones y se le terminó yendo de las manos el encuentro y al final Mario se va expulsado más por una impotencia, pero bueno”, sostuvo.

FELICITÓ AL HONDURAS PROGRESO

Los verdes en la próxima jornada recibirán al Victoria y el entrenador tiene claro que el equipo debe ganar para recomponer el camino.

“Nosotros debemos seguir en la misma línea, esto apenas inicia, hoy erramos como tres opciones claras de gol, felicitar al Honduras por el triunfo y de nuestro lado hay que darle vuelta a la página y buscar levantarnos en la siguiente jornada”, indicó.

“Marathón buscó, hicimos línea de tres, pero no logramos concretar las ocasiones de gol, el fútbol es así y bueno no hay más que decir y toca seguir adelante”, cerró.