Tomando notas, viendo en el celular las repeticiones, viviendo con emoción las jugadas, observando desde palco... Héctor Vargas se hizo presente en el estadio Morazán para observar el Real España frente a Real Sociedad porque el argentino es el virtual técnico de los aurinegros.

El exentrenador de Olimpia y Marathón ya tiene un año alejado de los banquillos y está como niño con juguete nuevo por volver a dirigir en la Liga Nacional de Honduras.

A veces lo niega, sin embargo en otras ocasiones ya se visualiza vestido de aurinegro. “El León de Formosa” conversó en exclusiva con Diario LA PRENSA mucho antes de que terminara el juego frente a los aceiteros. Al ver la goleada decidió irse, pero dejando las sensaciones del juego.

¿Héctor Vargas es el virtual entrenador de Real España?

No, no, no, no me ha llamado nadie (risas), vine con Alvin (Lone) a ver fútbol, a ver al Real España. Tanto que los periodistas me dicen... Pero no, oficialmente no he hablado con nadie, vine a disfrutar del fútbol, pero ya en el 4-0 me dio la impresión que todo está definido.

¿Qué le pareció hasta el 4-0 el Real España?

Bien, un equipo bien, con la actitud de un equipo cuando tiene que jugar de local, con el desdoble importante de Kevin Álvarez, lo certero de (Ramiro) Rocca. La verdad de un partido que hasta pudo ser más abultado.

¿Si lo llaman está disponible?

Yo estoy sin trabajo y estar así siempre está la posibilidad. Vamos a esperar primero que me llamen y luego ver las condiciones que me pueden ofrecer.

¿Está impaciente por volver a dirigir?

Me han llamado... Pero lo que me han ofrecido no me ha llenado las expectativas, con el Lone me saco un pocos las ganas, tratando de que se puede hacer en segunda y realmente estoy esperando una oportunidad que me seduzca porque de los equipos que me han llamado no quiero pelear descenso. Está la idea de pelear un campeonato de nuevo, sin lugar a duda me sentaría a hablar con la gente que me llame.