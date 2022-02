Héctor Vargas rompió el silencio y este domingo se pronunció tras los rumores que lo vinculan como nuevo entrenador del Real España para lo que resta del torneo Clausura 2022.

Tras la salida del mexicano “Potro” Gutiérrez, el estratega argentino es junto a Juan Vita y Fernando Araújo los tres serios candidatos para tomar las riendas de la máquina.

“El León de Formosa” no dirige en el país desde el año pasado cuando fue cesado del Marathón y es el que se perfila para llegar al cuadro aurinegro.

“Nadie me ha hablado del Real España, me mudé a San Pedro Sula por el colegio de mis hijos. Oficialmente nadie me ha llamado, saben mas los periodistas que yo”, señaló Héctor Vargas en declaraciones al programa Cinco Deportivo.

Y añadió: “No me han comentado nada, claro que con el prestigio que uno se ha ganado siempre es candidato y más como un equipo para Real España que siempre aspira a ser campeón”.

El técnico argentino señaló que el equipo catedrático todavía puede revertir la mala situación luego que ha perdido sus cuatro partidos en este Clausura 2022.

“Claro que puede salir campeón, con el formato de esta liguilla se puede. Motagua en un campeonato terminó cuarto y logró el título, en mi ejemplo yo gané ocho veces las vueltas y no me garantizó ganar campeonatos, te da una posibilidad nada más”, puntualizó.