Para serte sincero fue el primer equipo que me llamó cuando se dio cuenta que terminaba mi vínculo con Marathón, me acuerdo que esa vez estaba de vacaciones con mi esposa y con mis hijos, y recibí una llamada de aquí de Olancho, que estaban interesados en mis servicios. Obviamente yo no rechacé.

Si porque aquí todo es diferente, todo está cerrado a las 7:00 u 8:00 de la noche, la ciudad es pequeña, a veces no hay a dónde ir a divagarse, es totalmente diferente a San Pedro Sula , pero al final me logré acoplar, estoy bien, cómodo, mis compañeros están ahí para cualquier cosa que necesite, eso es bueno.

Y hay una familia que es como mi segunda familia aquí en Olancho, que me han tratado muy bien, familia de un compañero de apellido Mayen. En esa aldea de Tulín me han tratado de maravilla toda la gente, ellos están para cualquier necesidad que yo necesite, la verdad que estoy más acoplado porque al principio fue bastante difícil.

Es muy distinto a vivir en San Pedro Sula.Si es difícil porque vengo de una ciudad donde crecí como es San Pedro Sula, pero la verdad que al principio si costó, me traje a mi familia, a veces me tocaba estar solo, pero agradecido con Dios porque he encontrado una familia tanto en los compañeros como en la directiva, me han apoyado en todo lo que he necesitado.

Agradecido con Dios por la oportunidad de estar en este equipo, agradecido con la directiva que me dio la confianza, con el grupo que me ha recibido muy bien y al final retribuiré esa confianza en la cancha, vengo a sumar. Desde el principio hablé con la directiva y con el profesor que venía a ser uno más. A veces se rumora que el nombre, que siempre pesa, la verdad que me he ganado el puesto en la cancha y a eso vengo, a trabajar. Gracias a Dios las cosas se están dando como uno espera.

Asimismo, Mario Martínez dejó claro que no piensa aún en el retiro y que no cierra la puerta a un posible regreso a la Selección de Honduras.

¿Cómo evalúas ese primer torneo que están teniendo con Olancho FC?

Bien la verdad, el equipo ha mostrado buen nivel, los que hemos venido trabajamos con respeto a los demás, con respeto a los que han traído este equipo a primera división, que son los compañeros que estuvieron en segunda. Nos hemos ganado el puesto en los entrenamientos y en la cancha, las cosas están saliendo, vos ves el equipo juega bien desde la primera fecha hasta ahorita. La verdad hay un buen grupo, se nota que hay buen equipo, el que entra hace las cosas como el que estuvo o mucho mejor, eso es lo que a uno lo motiva, tener un grupo sano, que trabaja y al final Dios dará la recompensa porque estamos dando lo mejor en cada entrenamiento y partido.

Al principio le costó al equipo. ¿A qué se debe el gran cambio? Ahora son terceros.

Al principio costó porque el equipo jugaba bien, pero los goles no estaban llegando, perdíamos por errores nuestros, sabíamos que los goles iban a llegar, que los resultados se iban a dar y nunca dejamos de trabajar, siempre perseveramos y los goles llegaron, ahora somos uno de los equipos que más goles anota, eso es bueno, seguimos trabajando con la misma humildad.

¿Para qué está el equipo?

Vamos paso a paso, no hay que apresurarse, sabemos que se viene la fase más linda del torneo, las fases finales y vamos paso a paso, partido a partido. Al principio del torneo nadie se imaginaba que Potros iba a ganar cinco partidos seguidos y estar en esa posición, y ahí está el respaldo, el trabajo, la unión del grupo, de Dios que está en medio de este equipo, estamos trabajando y no hay que bajar los brazos, no bajar la intensidad, se viene lo bueno, donde todo jugador quiere estar, en liguilla. Depende de nosotros.

¿El objetivo inmediato sería bajarse al Olimpia del segundo lugar?

Sí, es lo que se viene, lo que nosotros pensamos, estamos cerca del segundo lugar, eso va a depender de nosotros, ir partido a partido y demostrar en la cancha que queremos pelear ahí arriba.

¿Se puede soñar con un título en los Potros? Le ganaron al Olimpia y al Motagua en Tegucigalpa.

Al principio se formó este equipo para competir ahí arriba, pelear en instancias finales. Para eso invirtió el presidente y como dice un compañero, hasta tatuado lo anda el Chapeta, ’soñar es gratis’. Entonces es el sueño de toda la directiva, de todos nosotros, de los aficionados que han llenado el estadio siempre. En la calle se mira el cariño y respeto de la gente, la admiración de los aficionados.

¿Te sientes muy querido en Olancho?

La verdad que la gente me ha tratado muy bien, ellos reconocen el esfuerzo, no tanto el nombre, yo soy de los que piensan que los futbolistas pasan y las personas se quedan, eso es lo que uno quiere inculcar, yo no vine aquí por el nombre, a veces me pongo hablar con compañeros y me dicen que ‘jugué aquí, allá’, pero vine aquí a pelear por un puesto por el esfuerzo por el que me paga la directiva, por dejar un buen legado como persona, al final el futbolista pasa, hoy está y mañana no, esto así es, es fútbol. Tratamos que el joven aprenda ese tipo de situaciones, cuando uno estaba joven no encontró personas que lo aconsejaban, aunque sí tuve buenos compañeros.

Te vemos en buen nivel. ¿Aún Mario Martínez piensa en la Selección Nacional o es algo que tú ya haces a un lado?

Yo siempre he dicho que el jugador que te dice que no quiere estar en la Selección te miente, uno siempre quiere estar ahí, es imposible decirle no a la Selección, representar tu país. A mí me tocó 11 años representar a Honduras en Mundiales, Olimpiadas, en el extranjero. Eso no tiene precio, ir afuera, cantar el himno, que tu familia esté pendiente al igual que millones de hondureños, uno desea estar ahí.

Yo me recordaba cuando estaba en la Selección, en los procesos anteriores, y la gente, los mensajes, es algo inexplicable pues y más cuando ganabas, cuando clasificabas a los mundiales, a las olimpíadas, no tiene precio y se queda en la memoria de uno. Que tu familia se sienta orgullo de uno, ni con todo el dinero del mundo... Es un sueño que yo tuve con mi familia desde pequeño, por el cual luchamos y cumplimos, ellos están orgullosos. Al final tu rendimiento y el técnico son los que deciden.