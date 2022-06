La impresionante historia de Marco Aceituno: Aguantó hambre y viajaba 2 horas diarias para entrenar

Tato García lo descubrió y el Potro lo pulió -

La historia del atacante, que ya cuenta con 7 partidos en Liga Nacional donde ha anotado dos goles, se empieza a contar desde hace casi 9 años cuando llegó a las filas de la realeza para ser parte de la U-12, y desde ese momento se dio a conocer como alguien diferente al resto, ya que logró consagrarse como campeón goleador y donde anotó aproximadamente 90 goles en todas sus etapas.

DIEZ lo entrevistó cuando el entrenador uruguayo Martín “Tato” García sorprendió al incluirlo en la sesiones del equipo que había sido campeón dos torneos atrás.

“Vine con 10 años a la categoría U-12, luego me subieron a la U-14 pasé a Especiales (reservas) y el profesor (Tato) me subió a primera. Él me ha dicho que tengo muchas condiciones a pesar de mi corta edad, que me desenvuelvo bien en la cancha, que juego bien. Soy un jugador que voy muy bien arriba, rápido y fuerte en los choques, que es una de mis principales virtudes, así como la velocidad, juego a eso siempre y me desmarco bien en la cancha”, dijo en octubre del 2018 Aceituno, estudiante a distancia del colegio ITEC de Cofradía adonde ha asistido los sábados para recibir clases y así lograr darle prioridad al fútbol.

Y estaba en lo correcto. Aceituno marca bien los espacios que no siempre son vistos por sus compañeros, así como aporta liderazgo, creación de juego y sobre todo, calidad dentro del campo. Su juego aéreo no se queda atrás, sus remates suelen ser potentes y como todo buen delantero, maneja los dos perfiles.

Pasaron los años y Marquito tuvo que esperar para ganarse una oportunidad en el Real España.

En las reservas aurinegras ha sido referente desde el 2017, algo que le llenó el ojo al entrenador mexicano Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, que llegó a inicios del año pasado, y decidió apostar por él en un juego ante Motagua en Tegucigalpa donde salió como titular para disputar los primeros 25 minutos y complementar los 540 que exige la Liga Nacional para un jugador menor de 20 años.