Marcelo sorprende al elegir a su favorito para el Balón de Oro

Madrid, España.

Acerca de los laterales izquierdos que hay en el mercado, apuntó: "Creo que hay muchos jugadores con facetas diferentes, Nuno Mendes (PSG), Hakimi (PSG) puede jugar ahí... para el Madrid no lo sé, tenemos ahí muy buenos también como Fran García y Mendy, creo que estamos bien".

Marcelo expresó su deseo de que "sea futbolista", aunque reconoció que, si no lo es, "tampoco pasó nada". "Gracias a dios, mi mujer y yo tenemos buena cabeza y va a seguir estudiando, y haciendo otras cosas", aseveró.

Sobre su hijo Enzo, que está despuntando en las categorías inferiores, dijo que "trabaja mucho" y que "todo lo que sale en redes no entra en su cabeza porque sabe lo que difícil que es jugar".

Cuando fue consultado respondió con otra pregunta: "¿Tú sabes del criterio?", el periodista le respondió: "títulos indivuales, títulos colectivos", Marcelo: "Entonces ya está el que gane, gana", comunicador: "a qué te refieres", el brasileño: "no me refiero, te pregunto a ti, ehhhhhhhh"...Cerró y se fue a casa: "No sé, Cristiano Ronaldo o Messi, los dos".