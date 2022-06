¡Vuelve la fiesta de la Maratón de Diario LA PRENSA!

¡Llegó el gran día! La Maratón Internacional de Diario LA PRENSA retorna este domingo con la presencia de 4,000 personas. Luego de dos años sin esta fiesta deportiva debido a la pandemia del covid-19, la familia sampedrana, de todos los rincones de Honduras y atletas del extranjero que nos visitan disfrutarán de una sana y exigente competencia.

El evento comienza a las 5:00 am desde el parqueo del Comisariato Los Andes y se correrán tres rutas : 5, 10.5 y 21 kilómetros.

En todas las categorías se desarrollan General 15-39 años, Máster de 40 años en adelante, ambas masculino y femenino, y solamente en 5 kilómetros se disputarán las competencias de No Videntes, Silla de Ruedas y Retos Intelectuales.

Fiesta deportiva

Desde las 4:00 am comenzará la animación dándole la bienvenida al público y los participantes. A las 4:30 am, el entrenamiento para los atletas y a las 5:00 am el pitazo inicial.