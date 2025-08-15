Marathón sufre nueva baja para el Apertura 2025: se despide de uno de sus atacantes

El técnico argentino Pablo Lavallén en conjunto con la directiva han decidido tomar una decisión en el Marathón para el torneo Apertura 2025. Desde su llegada a San Pedro Sula, Lavallén ha mostrado una firme determinación por moldear un equipo competitivo y disciplinado que pueda pelear por el título en un semestre clave para el equipo verdolaga, que celebra además su centenario.
En este proceso de renovación, una de las decisiones más significativas del entrenador ha sido dar de baja al atacante Iván "El Chino" López . El jugador y el club rescindieron el contrato de mutuo acuerdo, poniendo fin a su etapa en el Marathón.
Esta medida responde a que López no había sido utilizado por Lavallén desde que este tomó las riendas del equipo, reflejando la intención del técnico de ajustar el plantel a su estilo y necesidades. Pero todo se debe a una larga lesión del jugador de la que recayó un par de veces.
La situación del chino se complicaba por una lesión en el talón de Aquiles, de la cual aún se está recuperando. Esta lesión ha limitado la capacidad de López para competir al máximo nivel, y su salida representa una consecuencia directa de la exigencia deportiva del cuerpo técnico.
La ofensiva del Marathón ahora queda aún más huérfana, con solo Nicolás Messiniti y el joven César Sevilla disponibles como atacantes. Esta escasez en las delanteras pone un reto adicional para Lavallén, quien deberá encontrar la manera de mantener una ofensiva efectiva y dinámica en medio de estas bajas y la restructuración del equipo.
El DT argentino ha hecho énfasis en la necesidad de que el equipo trabaje de manera constante y sólida para lograr sus objetivos. Lavallén conoce el medio y cuenta con experiencia en el fútbol hondureño, lo que le permite implementar un plan estratégico ambicioso pensado no solo en el corto sino también en el mediano plazo. Sigue en la búsqueda de un atacante más.
Con estos ajustes y decisiones firmes, el Marathón espera encarar el torneo con un plantel definido bajo la mano del argentino Pablo Lavallén, confiando en que su propuesta táctica y su enfoque riguroso llevarán al equipo a pelear con fuerza por el título y consolidar su historia en un año tan especial para el club.