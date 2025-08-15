Real España termina el contrato de futbolista extranjero en pleno torneo: ¿qué pasó?

San Pedro Sula, Honduras.

¡Sorpresa! Luego de cuatro jornadas del Torneo Apertura 2025 y tres fechas de la Copa Centroamericana, Real España y Matías Rotondi llegaron a un acuerdo para finalizar su relación contractual.

Diario La Prensa conoció que en las últimas horas el jugador argentino empacó sus maletas y no seguirá en la institución sampedrana. Su salida inesperada se da tras la dolorosa derrota aurinegra en tierras chapinas, donde prácticamente sentenció su eliminación de la Copa Centroamericana.

En el Estadio El Trébol, Real España cayó 2-1 ante Municipal y consumó su segunda derrota en dos partidos en el torneo de clubes internacional de Concacaf. Pero esto no se quedó aquí, ya que en la máquina confirmaron su baja.

Diario La Prensa conoció que Matías Rotondi apareció entre los convocados de Real España para el duelo ante "Los Escarlatas". Sin embargo, el sudamericano no fue uniformado y eso causó molestias al futbolista que terminó "rompiendo" el contracto con los aurinegros.