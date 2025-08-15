  1. Inicio
Real España termina el contrato de futbolista extranjero en pleno torneo: ¿qué pasó?

La Máquina decidió rescindir el contrato del delantero argentino Matías Rotondi.

Real España dio de baja a uno de sus futbolistas extranjeros.
San Pedro Sula, Honduras.

¡Sorpresa! Luego de cuatro jornadas del Torneo Apertura 2025 y tres fechas de la Copa Centroamericana, Real España y Matías Rotondi llegaron a un acuerdo para finalizar su relación contractual.

Diario La Prensa conoció que en las últimas horas el jugador argentino empacó sus maletas y no seguirá en la institución sampedrana. Su salida inesperada se da tras la dolorosa derrota aurinegra en tierras chapinas, donde prácticamente sentenció su eliminación de la Copa Centroamericana.

En el Estadio El Trébol, Real España cayó 2-1 ante Municipal y consumó su segunda derrota en dos partidos en el torneo de clubes internacional de Concacaf. Pero esto no se quedó aquí, ya que en la máquina confirmaron su baja.

Diario La Prensa conoció que Matías Rotondi apareció entre los convocados de Real España para el duelo ante "Los Escarlatas". Sin embargo, el sudamericano no fue uniformado y eso causó molestias al futbolista que terminó "rompiendo" el contracto con los aurinegros.

Matías Rotondi no jugó ni un partido en esta temporada con el Real España.

Este viernes el exdelantero de Honduras de El Progreso se despidió de sus compañeros y su salida deja con una opción menos en el ataque del equipo comandado por el costarricense Jeaustin Campos.

Ante el adiós definitivo de Rotondi, la máquina aurinegra quedó con los siguientes ejes de ataque: Yeison Moreno (Colombia), Daniel Carter Bodden (Honduras), Brayan Moya (Honduras) y Gustavo Moura (Brasil).

Previo a su salida de Real España, el delantero argentino no vio acción por el Torneo Apertura y la Copa Centroamericana 2025. Esto agudizó su continuidad en el cuadro catedrático que tiene pie y medio fuera del certamen de Concacaf.

