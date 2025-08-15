'Rambo' de León, homenajeado en 65 aniversario de Platense: "Los chicos pueden pelear una final"

Puerto Cortés, Honduras.

'Rambo' de León , uno de los jugadores más talentosos del fútbol hondureño, es un ídolo en el Platense y se muestra contento por el buen momento que vive el equipo porteño tras su regreso a la Primera División .

El Tiburón celebró la noche del jueves con una cena el 65 aniversario de existencia del club selacio, que fue el primer campeón de la Liga Nacional de Honduras . Édgar Álvarez al final no pudo asistir a ese evento donde sería homenajeado.

Julio César 'Rambo' de León fue homenajeado por su amado Platense en una noche emocionante, en la que el exfutbolista hondureño recordó sus mejores momentos y agradeció el gesto del club porteño. Dejó un mensaje a la actual plantilla de la Primera División .

"Platense es un equipo que ha peleado finales, semifinales, Platense no es un equipo chico, da guerra y los chicos se la están creyendo, no están en cualquier equipo, es un equipo con mucho temple, con jugadores emblemáticos que crecieron, la vieja guardia, los ves y es hermoso tomarse fotos con ellos, los primeros campeones, aquellos que peleaban finales y algunos extranjeros que no están en estos momentos".

"Tranquilo, en el fútbol diste lo que diste, lo mejor y ahí está la gente agradecida, esa es la gente que siempre tenés que ser agradecido, humilde, acá hay mucha gente que siempre en el transcurso de los años durante estuve en Italia, que venía, incluso estando con Platense, estuvieron cerca de mí, ahora queremos hacer que el equipo vuelva donde tiene que estar", comentó en entrevista con el periodista Jhon Rodríguez.

De León , exjugador de equipos como Reggina, Fiorentina, Génova, Parma y Torino , entre otros, asegura que "el club Platense es algo maravilloso que "siempre demostró humildad, sencillez, pasión, coraje, pero sobretodo alegría. Los chicos ahorita están mostrando interés, jugando con alegría, con convicción. Agradecerles que nunca abandonaron ese sueño de volver a Primera División", dijo en su discurso de agradecimiento ante los presentes.

'Rambo' se ilusiona con el Platense en su aniversario. "Hermosa historia, ahora lo que queda es venir y mejorar el estadio, las graderías mejorarlas y el campo también, de primer nivel".

Platense se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones tras cuatro jornadas, sumando tres triunfos (9 puntos) y una derrota. "Es el fruto de estos chicos y hay que mejorar, seguramente lo harán con experiencia, la Primera División es hermosa. Jugar en Primera te da la oportunidad que los contratistas te estén viendo. La colectividad es importante, el individualismo es importantísimo, pero la veteranía es lo que marca la diferencia".

"Georgie Welcome siempre ha estado en plenitud de condiciones, en Segunda División le caían hasta tres o cuatro. En Primera tácticamente son más ordenados y mejor calidad de toques, Platense está demostrando eso, que necesitaba estar en Primera, ahora necesitamos mejorar el estadio para tener un mejor espectáculo", agregó.

Tener a jugadores como el isleño le aporta experiencia al equipo. "Dentro del campo tenemos a Welcome, pero fuera dando el equilibrio tenemos a Sandro Cárcamo, un cabrón que se las sabe todas, que me gustaría verlo jugar porque se lo merece, lucha y no se rinde. Aquí en Honduras cuando pasas los 30 o 35 ya te están matando, crucificando, y aparte algunos periodistas que no jugaron pelota ni nada, entonces la veteranía en otros países es primordial".

De León dio consejos a Ilce Barahona, quien volvió a ponerse la camiseta del Platense. "Ilce está mejorando su nivel, él tiene que esforzarse más, está joven, si yo tuviera esa edad, que es lo que no haría todavía. Y aún así me divierto con 45 años, con los veteranos, los arrastro, los bailo, les meto gol, doblete. Él tiene que ser consciente que es una pieza principal, cuando él se sienta así, él va a volver a recuperar su ritmo, Platense con Ilce Barahona va a tener un plus, eso es lo que necesitamos".

El exseleccionado hondureño le pide a los jóvenes tener los pies en la tierra. "Psicológicamente están bien, tienen que mantener la humildad, no creer que son mejores que nadie, tienen que trabajar el día a día sus deficiencias, el entrenamiento te hace mejor jugador, no el partido, te hace perfeccionar su precisión, visión de campo, personalidad, en el partido no tenés chance. Los chicos pueden pelear una final, de nosotros no se decía nada y yo con 17 años peleé una final contra Olimpia, es de creer con fe".

"Les digo a los chicos, niños, niñas, sueñen porque los sueños se hacen realidad. Vivimos en una pobreza y mediocridad impresionante. Cuando le preguntan a un niño cual es su sueño, "no lo sé" dicen. Antes nosotros queríamos ser pintores, artistas, bailarines, pero primeramente queríamos en el deporte ser alguien. Yo toda mi vida crecí viendo a Roberto Baggio, tengo la camisa de él, de los más grandes del mundo, la de Zidane, tengo una foto con Maradona, el cual amé toda mi vida", cerró De León.