¿Cuándo jugará Marathón la Gran Final ? Sorpresas con las fechas

El Club Deportivo Marathón consiguió clasificarse a una nueva final tras empatar 2-2 ante el Platense en el Estadio Excelsior de Puerto Cortés por la cuarta jornada de la triangular del grupo B.
Con este resultado, los verdolagas están clasificados a la final a falta de dos fechas sin importar en lo que pase en los restos de los partidos (Olancho vs Platense y Marathon vs Olancho).
¿Por qué motivo? Marathón tiene 7 puntos y Olancho, que es tercero con 1 punto, puede llegar a los mismo puntos unidades. Sin embargo, el club verde tiene el famoso 'punto invisible' que lo consiguió por quedar segundo en la tabla general del torneo. Platense queda fuera porque solo le queda un partido y solo tiene 2 unidades.
Conociendo esto, Marathon solo espera el rival que saldrá del otro grupo en dónde estan Olimpia (7 pts), Real España (3 pt) y Motagua (1 pts). Los leones y aurinegros (2 partidos pendientes) van a buscar hasta la final del Apertura.
Calendario
El calendario de la Liga Nacional tiene programado que el duelo entre Real España y Motagua se jugará el 24 de diciembre a las 7:00 p.m.
Sin embargo, Diario LA PRENSA conoció que Real España pedirá jugar el 23 de ese mismo mes a las 7:00 pm y si no le aprueban se juega el 24 a las 4:00 pm. La última jornada de este grupo (Olimpia vs España) se jugará el sábado 27 de diciembre
Ante este escenario, Diario LA PRENSA también conoció que la final del Apertura terminará hasta el 2026. Las fechas se conocerían en las próximas horas en una reunión de la Liga Nacional, pero se espera que sea el martes 30 de diciembre (ida) y el sábado 3 de enero (vuelta).