¿Cuándo jugará Marathón la Gran Final ? Sorpresas con las fechas

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón consiguió clasificarse a una nueva final tras empatar 2-2 ante el Platense en el Estadio Excelsior de Puerto Cortés por la cuarta jornada de la triangular del grupo B.

Con este resultado, los verdolagas están clasificados a la final a falta de dos fechas sin importar en lo que pase en los restos de los partidos (Olancho vs Platense y Marathon vs Olancho).

¿Por qué motivo? Marathón tiene 7 puntos y Olancho, que es tercero con 1 punto, puede llegar a los mismo puntos unidades. Sin embargo, el club verde tiene el famoso 'punto invisible' que lo consiguió por quedar segundo en la tabla general del torneo. Platense queda fuera porque solo le queda un partido y solo tiene 2 unidades.