¿Era gol? Así fue la polémica acción que le anularon a Olimpia ante Marathón

Como era de esperarse el clásico nacional entre Marathón y Olimpia llegó cargado de muchas emociones y acompañado de la polémica en esta jornada 5 de la triangular A del torneo Clausura de la Liga Hondubet.
Este duelo en el estadio Morazán de San Pedro Sula es clave, uno quedará eliminado. Olimpia tiene la posibilidad de meterse a la final. Pero si el Monstruo Verde gana o empata, todo se define el lunes ante Real España.
Marathón se puso en ventaja con la anotación de Rubilio Castillo en una gran jugada de Damín Ramírez donde solo llegó a puntearla el experimentado atacante para el 1-0.
Sin embargo, el Olimpia, herido en su orgullo y conociendo la eliminación hasta los momentos, se fue encima y fue en los minutos finales que se vino la polémica.
Al minuto 45+2 llegó el tiro de esquina ejecutado por Jorge Álvarez al frente del arco, Jorge Benguché se elevó y también el meta Jonathan Rougier.
De inmediato el arquero argentino hizo el gesto que el balón impactó en la mano del delantero y Agustín Mulet marcaba el gol con un zurdazo para el 1-1 ante Marathón.
Vino el reclamo y el árbitro Nelson Salgado tuvo que revisar el FVS ante el llamado de su colega Luis Mejía. El juez central determinó que sí hubo mano del Toro e invalidó la anotación.