¿Era gol? Así fue la polémica acción que le anularon a Olimpia ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Como era de esperarse el clásico nacional entre Marathón y Olimpia llegó cargado de muchas emociones y acompañado de la polémica en esta jornada 5 de la triangular A del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

Este duelo en el estadio Morazán de San Pedro Sula es clave, uno quedará eliminado. Olimpia tiene la posibilidad de meterse a la final. Pero si el Monstruo Verde gana o empata, todo se define el lunes ante Real España.

Marathón se puso en ventaja con la anotación de Rubilio Castillo en una gran jugada de Damín Ramírez donde solo llegó a puntearla el experimentado atacante para el 1-0.