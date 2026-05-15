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¿Era gol? Así fue la polémica acción que le anularon a Olimpia ante Marathón

Mulet había marcado el empate ante Marathón, pero tras la revisión en el FVS, se anuló el tanto antes del descanso.

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 21:22 -
  • Franklin Martínez
San Pedro Sula, Honduras.

Como era de esperarse el clásico nacional entre Marathón y Olimpia llegó cargado de muchas emociones y acompañado de la polémica en esta jornada 5 de la triangular A del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

Este duelo en el estadio Morazán de San Pedro Sula es clave, uno quedará eliminado. Olimpia tiene la posibilidad de meterse a la final. Pero si el Monstruo Verde gana o empata, todo se define el lunes ante Real España.

Marathón se puso en ventaja con la anotación de Rubilio Castillo en una gran jugada de Damín Ramírez donde solo llegó a puntearla el experimentado atacante para el 1-0.

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Sin embargo, el Olimpia, herido en su orgullo y conociendo la eliminación hasta los momentos, se fue encima y fue en los minutos finales que se vino la polémica.

Al minuto 45+2 llegó el tiro de esquina ejecutado por Jorge Álvarez al frente del arco, Jorge Benguché se elevó y también el meta Jonathan Rougier.

De inmediato el arquero argentino hizo el gesto que el balón impactó en la mano del delantero y Agustín Mulet marcaba el gol con un zurdazo para el 1-1 ante Marathón.

Vino el reclamo y el árbitro Nelson Salgado tuvo que revisar el FVS ante el llamado de su colega Luis Mejía. El juez central determinó que sí hubo mano del Toro e invalidó la anotación.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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