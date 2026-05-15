Rubilio Castillo castiga de nuevo al Olimpia y locura en Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

El atacante verdolaga apareció en el momento justo para abrir el marcador al minuto 41, encendiendo el Estadio Morazán de San Pedro Sula y desatando la euforia de una afición que respondió en gran número para apoyar al “Monstruo Verde” en una noche de alta tensión.

En una nueva edición del clásico del fútbol hondureño, "Rubigol" se encargó de abrir el marcador en el Marathón vs Olimpia correspondiente a la jornada 5 de las triangulares del Clausura 2026.

Román Rubilio Castillo no para de castigar al Olimpia y la noche de este viernes no fue la excepción con la camiseta del Marathón.

La jugada del gol nació de una acción bien construida por el costado derecho. Damin Ramírez fue clave al desbordar con potencia y atrevimiento, asociándose con Isaac Castillo en una combinación rápida que desarmó la salida merengue. Ramírez continuó la jugada ganándole la banda a Elisson Rivas, se metió hasta el área con determinación y, con gran visión, envió un pase preciso al corazón del área.

Ahí apareció Rubilio Castillo, siempre atento, anticipándose a la zaga de Olimpia para definir con categoría y mandar el balón al fondo de la red. Una acción de instinto puro del delantero, que volvió a demostrar por qué es uno de los atacantes más determinantes del fútbol nacional.

El gol no solo significó la ventaja en el partido, sino también una nueva demostración del gran momento que atraviesa el atacante. Con esta anotación, Rubilio llegó a su sexto gol en lo que va del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, consolidándose como pieza clave en el esquema del conjunto verdolaga.

Además, el tanto adquiere un matiz especial en el plano contractual, ya que el delantero finaliza su vínculo con el club al término del presente campeonato. Desde la institución se maneja el interés de llegar a un acuerdo para su renovación, conscientes del impacto que ha tenido en el equipo y de su capacidad para seguir marcando diferencia en partidos de alta exigencia como este clásico.