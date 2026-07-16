Marathón lo confirma: la decisión que tomó con César Samudio tras las ofertas

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón cerró la puerta a la salida de uno de sus futbolistas más cotizados. El presidente del club, Daniel Otero, confirmó que el guardameta panameño César Samudio continuará defendiendo la portería verdolaga, pese a las ofertas que llegaron desde el extranjero. La directiva sampedrana optó por mantener al arquero de 30 años al considerar que es una pieza clave dentro del proyecto deportivo encabezado por el entrenador argentino Silvio Rudman, quien solicitó expresamente su permanencia para afrontar el nuevo torneo de la Liga Nacional. “A pesar de las ofertas que han llegado del extranjero, decidimos priorizar el proyecto deportivo por encima de lo económico. César es un portero fenomenal y junto a él seguiremos construyendo un equipo ganador”, manifestó el presidente del club, Daniel Otero, al confirmar la decisión.

Samudio perdió la titularidad durante el campeonato anterior a causa de varias lesiones que le abrieron espacio al argentino Jonathan Rougier, quien respondió con grandes actuaciones y fue determinante para que Marathón alcanzara la final del torneo. Sin embargo, el panameño mantiene la confianza del cuerpo técnico y tiene contrato vigente hasta diciembre. El guardameta despertó el interés de tres equipos del continente. Fortaleza, de la primera división de Colombia; Universidad Central, de Venezuela; y un club ecuatoriano sostuvieron conversaciones con Marathón con la intención de incorporar al mundialista canalero, aunque ninguna negociación llegó a buen puerto. Samudio también viene de integrar la selección de Panamá que disputó el Mundial 2026. Aunque permaneció como suplente durante los encuentros frente a Ghana, Croacia e Inglaterra, su presencia en la máxima cita del fútbol elevó su cotización en el mercado internacional y despertó el interés de varios clubes.