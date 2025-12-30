Marathón anuncia precios de boletos de la final vs Olimpia: ¿Entrará la Ultra Fiel?

San Pedro Sula, Honduras.

El esperado compromiso se disputará el próximo domingo 4 de enero de 2026 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, a partir de las 4:30 de la tarde. La directiva verdolaga informó que los portones del recinto se abrirán desde la 1:00 PM para facilitar el ingreso ordenado de los aficionados a las diferentes localidades.

El Club Deportivo Marathón realizó este martes 30 de diciembre la presentación oficial de la boletería para el partido de ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras , en el que enfrentará a Olimpia .

Los precios de la boletería, anunciados previamente, quedaron establecidos de la siguiente manera: Sol a 500 lempiras, Silla a 1,200 lempiras y Palco a 2,500 lempiras.

Las entradas estarán disponibles en Llantilladia Próceres, El Titán City Mall, El Titán Megamall, El Titán Palenque y en el restaurante Only Chicken. En total, se han puesto a disposición 30,000 boletos para este encuentro.

En cuanto al acceso de la afición visitante, como la Ultra Fiel, las autoridades informaron que los seguidores de Olimpia podrán ingresar al estadio con la camiseta de su equipo a cualquier localidad; no obstante, se les recomienda ubicarse en el sector de Sol Sur.

El operativo de seguridad estará a cargo de la Policía Nacional de Honduras, que desplegará más de 1,000 elementos para garantizar el orden antes, durante y después del partido. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos brindará apoyo y atención ante cualquier eventualidad.

Por su parte, la Liga Nacional también confirmó la fecha del partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Apertura 2025. El duelo decisivo se jugará el miércoles 7 de enero, a partir de las 7:00 de la noche, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, escenario que será testigo de una nueva página en la historia del fútbol hondureño, dónde Olimpia busca levantar la copa 40 de su historia y Marathón la decima en el año de su centenario.