Manchester City: así se despide de Rodri tras llegada del español al Barcelona

Manchester, Inglaterra.

El Manchester City anunció este martes el traspaso del centrocampista español Rodrigo Hernández al Barcelona, que confirmó la noticia en redes sociales. El club español pagará unos 60 millones de euros fijos más 13 en variables, según dijeron a EFE fuentes de la negociación, y Rodri ha firmado para los próximos cuatro años. Rodri se marcha del City tras siete años en los que ha ganado cuatro títulos de la Premier League y una Liga de Campeones, la primera en la historia del club, en la que además marcó el gol de la victoria en la final contra el Inter de Milán (1-0).

Un año después, Rodri se coronó como el mejor futbolista del mundo al ganar el Balón de Oro. "Rodri se ha unido al Barcelona, sujeto a la autorización internacional, poniendo fin a un magnífico y exitoso período de siete años en el Etihad", fue el mensaje del cuadro inglés en la que se despide de su figura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, Rodri ha tenido varios problemas físicos que le han impedido brillar con el City las dos últimas temporadas. Sin embargo, volvió a su mejor versión en el pasado Mundial, en el que, además de ganar el título con España, fue elegido mejor futbolista del torneo. El City ha sido duro en las negociaciones, rechazando las dos primeras tentativas del Barcelona, pero siempre ha priorizado el deseo del futbolista y una vez que Rodri le comunicó que quería marcharse al equipo de Hansi Flick, llegó a un acuerdo con el Barcelona para su traspaso.

Para suplir la baja de su mejor centrocampista, el City ha contratado este verano a Elliot Anderson por 130 millones y ha anunciado la continuidad de Mateo Kovacic en el último año de contrato.