Manchester City sacude el mercado con el fichaje inglés más caro de la historia

Inglaterra.

La prensa británica da por hecho el fichaje de Elliot Anderson por el Manchester City por una cifra cercana a los 135 millones de euros, sólo superado por los 144 millones que pagó el Liverpool al Newcastle United por Alexander Isak .

Medios como la BBC, Daily Mail y Sky Sports, entre otros, afirman que el centrocampista inglés ya le ha comunicado la decisión al Nottingham Forest de jugar en los 'Sky Blues' y la entidad le ha dado permiso para que pase reconocimiento médico en Estados Unidos .

Anderson, que se encuentra jugando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Inglaterra, ha sido titular en los dos encuentros de fase de grupos y dio una asistencia en el duelo ante Croacia.

A principios de mes, el Manchester City hizo una oferta por el jugador que fue rechazada, pero tras subir la cantidad por el traspaso, el Noottingham Forest ha aceptado la salida del jugador.

Esta temporada, el centrocampista, de 23 años, ha sido una pieza clave para conseguir la salvación de su equipo al disputar 38 partidos de Premier League en los que ha marcado cuatro goles y ha repartido cuatro asistencias.