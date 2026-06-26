Mundial 2026 | Partidos hoy 26 de junio Copa del Mundo, horarios, canal y dónde ver

Estados Unidos.

El Mundial United 2026 vive sus últimos partidos de la fase de grupos y hoy viernes 26 de junio se disputan seis encuentros con las miradas puestas en dos compromisos de alto voltaje en una última jornada en la que se irán conociendo los demás clasificados a los dieciseisavos de final. La actividad comenzará a partir de la 1.00 PM (horario de Honduras) con el partidazo que protagonizarán Francia y Noruega en el que se enfrentarán dos de los mejores goleadores del mundo como son Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Es uno de los duelos más atractivos para conocer al líder del Grupo I, en el que también chocarán este mismo días las selecciones de Senegal e Irak, ambas escuadras no han sumado puntos. Más tarde, a las 6.00 PM entra en acción el Grupo H en el que se medirán la aguerrida Cabo Verde frente a Arabia Saudita y Uruguay se verá las caras con España, una de las selecciones llamadas favoritas a conquistar la Copa del Mundo 2026.

🔥🏆😎¡VIERNES DE FÚTBOL PURO! Noruega vs. Francia y Uruguay vs. España como grandes duelos de la jornada, junto a un calendario cargado de partidos interesantes donde Cabo Verde y Nueva Zelanda también tendrán rivales distintos, en una fecha llena de emoción de principio a fin.... pic.twitter.com/TeReH48ifZ — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) June 26, 2026

Es un grupo que se decidirá hasta esta última jornada, con España de momento siendo líder con cuatro puntos, Uruguay y Cabo Verde se pelean el segundo puesto con dos unidades cada una y Arabia Saudita es último con 1 punto. Para cerrar el día se juegan los partidos del Grupo G desde las 9.00 PM. Egipto quiere acabar quedándose con el liderato y para ello debe vencer hoy a Irán, mientras que Bélgica jugará ante Nueva Zelanda con la necesidad de ganar para poder avanzar a la siguiente ronda.

Partidos, horarios y canal de transmisión Mundial 2026; Francia vs Noruega - 1.00 PM / Tigo Sports y TVC

Francia vs Noruega - 1.00 PM / Tigo Sports y TVC Senegal vs Irak - 1.00 PM / Tigo Sports

Senegal vs Irak - 1.00 PM / Tigo Sports Cabo Verde vs Arabia Saudita - 6.00 PM / Tigo Sports

Cabo Verde vs Arabia Saudita - 6.00 PM / Tigo Sports Uruguay vs España - 6.00 PM / Tigo Sports y TVC

Uruguay vs España - 6.00 PM / Tigo Sports y TVC Egipto vs Irán - 9.00 PM / Tigo Sports

Egipto vs Irán - 9.00 PM / Tigo Sports Nueva Zelanda vs Bélgica - 9.00 PM / Tigo Sports

Cruces ya definidos de dieciseisavos de final

Para los dieciseisavos de final ya hay varios cruces definidos. Sudáfrica jugará ante Canadá el 28 de junio; Países Bajos lo hará frente a Marruecos al día siguiente; este mismo 29 de junio Brasil jugará ante Japón; mientras que el 1 de julio Estados Unidos recibirá a Bosnia y Herzegovina, una de las debutantes en la Copa del Mundo. Aún esperan por rivales Alemania, México, Suiza, Australia, Argentina y Costa de Marfil. Los mejores terceros que han avanzado hasta el momento son Bosnia y Herzegovina, Suecia y Ecuador que este jueves hizo historia al derrotar a Alemania.