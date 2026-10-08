Luto tras fallecimiento de Germán Aquiles Canales, reconocido narrador deportivo

San Pedro Sula, Honduras.

Canales, reconocido por su estilo y carisma frente al micrófono, dejó su huella en la historia de la radiodifusión nacional y su partida enluta tanto a la prensa deportiva como a las miles de personas que crecieron escuchándolo.

Su voz se apagó, pero su alma sigue viva a través de un enorme legado. El mundo periodismo y la locución deportiva en Honduras se encuentran de luto tras la sensible pérdida del narrador German Aquiles Canales, quién falleció el pasado miércoles 7 de octubre.

"Su partida deja un vacío inmenso, pero también el legado de un hombre íntegro, apasionado y recordado con un inmenso cariño por todos los que tuvimos el honor de conocerle", compartieron.

Aquiles Canales, nacido en Comayagüela, tenía un camino que parecía estar ligado a la élite del país, sin embargo, su verdadera pasión por el deporte lo llevó a tomar otro rumbo. Fascinado desde la infancia por los estadios y el fútbol, dejó atrás lo que parecía estar destinado para él y tomó otro camino para dedicarse por a la comunicación deportiva, iniciando con grabaciones de partidos imaginarios.

Además, en sus anécdotas contó que lo que hacía para ver los partidos: "Nos subíamos a las torres del Nacional y de allí nos tirábamos a los techos de sombra. Corríamos como ninjas y bajábamos entonces a las graderías. Así era como nos colábamos”, reveló en su momento a OPSA.

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Su habilidad llamó la atención de las emisoras del país. Su debut profesional se produjo en Radio América, donde tuvo la oportunidad de compartir micrófonos con figuras como Rodrigo Wong Arévalo, "Maco" Mejía y Rolando Ramos del Valle. Fue en ese escenario donde cobró popularidad la célebre frase «Aquí les narra Aquiles Canales», marca registrada que inmortalizó su voz entre la audiencia capitalina en las décadas de 1970 y 1980.

Posteriormente, su talento lo trasladó hacia San Pedro Sula tras ser contratado por la Voz de Centro América para dirigir su departamento de deportes. En la zona norte continuó consolidando una carrera en la radio, participando en espacios de debate y transmisión. Entre 1978 y 1983 destacó en el recordado programa «Palpitar deportivo» de Radio El Mundo.

A lo largo de los años, German Aquiles Canales no solo recorrió las principales cadenas radiales del país, ya que formó parte de distintos proyectos radiales, sino que también desempeñó un papel del periodismo deportivo en la Organización de Periodistas Profesionales Deportivos de Honduras (OPPDH) y del Círculo de Periodistas de Honduras.

Con la partida de Aquiles Canales se apaga una de las voces más apasionadas del periodismo radial hondureño. Su trayectoria, marcada por la entrega al gremio y el amor incondicional a la locución.