Luis Suárez, castigado en MLS por patada desleal contra Andy Nájar: se pierde decisivo partido

Luis Suárez, delantero uruguayo del Inter Miami, propinó una patada desleal al futbolista hondureño Andy Nájar y la MLS decidió castigarlo de cara al tercer partido de los Playoffs del sábado contra el Nashville SC.
El Comité Disciplinario de la MLS entró en acción para revisar el incidente, una jugada sin el balón en disputa, en el Juego 2 de la serie de primera ronda que disputan Inter Miami y Nashville SC.
Según información del diario The Athletic publicado este miércoles, la apelación del Inter Miami fue denegada por el organismo de la liga estadounidense, lo que confirma que Suárez se perderá el tercer duelo en el Chase Stadium, con la serie empatada 1–1 y la eliminación en juego.
🇺🇾🔴 BREAKING: Luis Suarez has been SUSPENDED for Inter Miami's decisive game three playoff match against Nashville SC by MLS Disciplinary Committee, per sources— Tom Bogert (@tombogert) November 5, 2025
Suarez banned 1 match for kicking Andy Najar in 71st min
Miami appealed. Didn't win appeal https://t.co/9mh0t8aY3O
El castigo para Luis Suárez es por patear a Andy Nájar en una jugada de ataque del Inter Miami en el minuto 71. El charrúa le soltó una patada anti fair play al lateral hondureño que cayó al suelo con gestos de dolor. Y es que la agresión le dejó marcas al seleccionado catracho.
La acción no fue sancionada durante el partido y ni el VAR entró a revisar, pero el Comité Disciplinario de la MLS sí tomó cartas en el asunto para dar un castigo ejemplar al goleador uruguayo.
Las reglas de la MLS permiten aplicar sanciones posteriores al partido cuando los árbitros no muestran tarjeta por una falta que claramente amerita tarjeta roja en el campo de juego, como en este caso ocurrió con Suárez.
Can confirm @tombogert's report. Luis Suárez will miss Game 3 of Inter Miami's playoff series against Nashville SC for this off-the-ball kick on Andy Nájar. No foul was called in the game, MLS DisCo has deemed it rises to the level of violent conduct.pic.twitter.com/epaNBaMjtz— Ben Wright (@benwright) November 5, 2025
Esta es la segunda suspensión de Luis Suárez en el año. Anteriormente cumplió sanciones por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders durante la final de la Leagues Cup que perdió el Inter Miami.
Desde su regreso, el delantero charrúa de 38 años ha sido un contribuyente clave con 14 goles y 15 asistencias en todas las competiciones.