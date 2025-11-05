Luis Suárez, castigado en MLS por patada desleal contra Andy Nájar: se pierde decisivo partido

Miami, Estados Unidos.

Luis Suárez, delantero uruguayo del Inter Miami, propinó una patada desleal al futbolista hondureño Andy Nájar y la MLS decidió castigarlo de cara al tercer partido de los Playoffs del sábado contra el Nashville SC.

El Comité Disciplinario de la MLS entró en acción para revisar el incidente, una jugada sin el balón en disputa, en el Juego 2 de la serie de primera ronda que disputan Inter Miami y Nashville SC.

Según información del diario The Athletic publicado este miércoles, la apelación del Inter Miami fue denegada por el organismo de la liga estadounidense, lo que confirma que Suárez se perderá el tercer duelo en el Chase Stadium, con la serie empatada 1–1 y la eliminación en juego.