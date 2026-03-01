Luis Palma vuelve al gol: así fue su quinta anotación con Lech Poznan

POLONIA.

Luis Palma vuelve a ver la luz en el fútbol polaco con el Lech Poznan después de semanas donde no le salía casi nada y que incluso había perdido la titularidad. El atacante hondureño ha tenido una semana muy buena en lo individual.

El catracho llegaba al duelo de la jornada 23 tras una buena actuación a media semana en la Conference League donde clasificó de ronda con el club polaco apotando una asistencia. Conocieron su rival en los 16avos que es el imponente Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Lech Pozan recibió al Rakow Czestochowa en un duelo directo por los primeros lugares y fue la visita que se fue al frente con gol de Jonatan Braut al 8' de penal, luego, desde la misma vía Mikael Ishak el goleador de los azules lo igualó. Jean Carlos Silva Rocha puso nuevamente la ventaja para el Rakow, y ahí llegaría la anotación de nuestro compatriota.