Luis Palma da asistencia y Lech Poznan avanza a octavos de Conference League

Polonia.

Luis Palma vuelve a destacar con el Lech Poznán. El futbolista hondureño fue titular y dio la asistencia para el gol del triunfo del equipo polaco 1-0 contra el KuPS Kuopio de Finlandia con el cual clasificaron a octavos de final de la UEFA Conference League.

El delantero catracho es titularísimo y pieza fundamental del Lech Poznán. Hoy volvió a ser importante para sellar el boleto a la siguiente ronda de la competición internacional.

Palma, que jugó todo el partido al igual que en la ida, rozó firmar un golazo con un tiro libre que pasó muy cerca de la esquina superior derecha de la portería del KuPS en el minuto 19.

La asistencia del hondureño llegó en el 65' y el gol fue obra del delantero español Pablo Rodríguez para certificar la victoria y clasificación del Lech Poznán a octavos de final.