Luis Palma rompe el silencio tras el gol anulado en Champions

¿Se recupera a una Selección Nacional como la que tiene Reinaldo Rueda?

Tenemos un gran plantel, una gran Selección. Independientemente de quién juegue, entonces, esperemos que a todos los compañeros, incluyéndome a mí tengamos un mejor equipo.

Goles y jugar con el Celtic, ¿te da otra categoría?

Sí. Trabajo día a día para dar lo mejor de mí como futbolista y ayudar a la Selección cuando se requiera y dar lo mejor de mí.

¿Te crees que estás viviendo ese momento cuando estás jugando Champions League?

El primer partido que jugué era el sueño de niño que quería cumplir y ahora jugar cada minuto de Champions va a seguir siendo el sueño.

Viene la eliminatoria y hay Champions, todo eso se une

No quiero ser figura, pero quiero ayudar a la Selección. Ustedes vieron que ayer los jugadores de la Liga Nacional se tiraron un partido extraordinario, muy sobresaliente, entonces eso te da el enfoque que no solo los legionarios pueden dar el golpe. La Copa Mundial y la Copa América están enfocados en mi mente.

¿Qué les dice el Choco Lozano cuando no le dan un pase de gol?

Puros regaños, es el capitán, eso se queda en el campo. Salió envenenado, pero en el camerino hablamos, salimos con otra mentalidad para hacer más goles y ganarlo.

¿El Choco es de muchos regaños?

No, es el capitán, hay que respetarlo y él tiene una capacidad, la experiencia que tiene jugando en el extranjero te da que tenés que escucharlo, agachar la cabeza y aprender.

¿Cómo sería para usted anotarle un gol a México?

Sería maravilloso, pero también sería bueno con goles de otros compañeros podamos ganar.

¿Cómo se sintió luego de que le anularan el gol en la UEFA Champions League?

Hice como cinco celebraciones porque nunca sabe uno. Fue maravilloso, lindo, puedo decir que he probado las mieles de la red en Champions, pero, lamentablemente se anuló, seguiré trabajando, esforzándome, quedan como cuatro partidos.

Se viene el Atlético de Madrid, ¿cree que le ponga alguna marca?

No sé, jugamos el otro miércoles, esperamos sea un lindo partido en el que podamos ver acción.

Choco ya los goleó, ¿te gustaría anotarles?

Sí, me gustaría golear al Atlético de Madrid. Yo admiro el fútbol del Cholo Simeone, entonces, será un partido difícil, pero haremos lo mejor para sacar el triunfo.

La gente dice que Luis Palma debe mantener su humildad, ya que está escalando muy rápido, ¿cómo manejas esa presión?

Allá están los que me bajan de las nubes, entonces, trato de ser la misma persona, estar tranquilo, mantener la humildad que tengo desde siempre, como dice “he subido de fama, con respeto”, pero soy el mismo de siempre, eso me va a caracterizar siempre, de ser la misma persona con mis amigos, con las personas que conozco. Creo que las personas no te terminan a conocer a uno. Me pueden ver aquí y han de decir que soy muy agrandado, pero en mi interior no lo conocí y dirá “estuve equivocado”.