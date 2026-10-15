Luis Palma y Lech Poznan con duro golpe: sufren nueva goleada en Europa League

Polonia.

El Lech Poznań continúa pagando un precio muy alto en el arranque de la Europa League. El vigente campeón polaco sufrió este jueves su segundo tropiezo consecutivo en la fase de liga tras caer categóricamente por 0-4 jugando en su propio estadio ante el Bayer Leverkusen de Alemania.

El conjunto alemán no tuvo piedad de los locales y resolvió el compromiso con autoridad. Un doblete del atacante checo Patrik Schick y anotaciones adicionales de Malik Tillman y Ibrahim Maza liquidaron las aspiraciones del cuadro polaco, que ante su afición no encontró respuesta para frenar el poderío del rival.

Más allá del resultado en el marcador, las consecuencias en la tabla general son sumamente dolorosas. Tras este tropiezo, el Lech Poznań cayó hasta la última posición del torneo (puesto 36), colocándose como el peor equipo de la competición en el inicio del certamen continental.