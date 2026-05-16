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Luis Palma sigue encendido: gol y Lech Poznań acaricia el bicampeonato

Luis Palma sigue brillando en Europa y este sábado alcanzó su noveno gol en la primera división de Polonia, consolidándose como una de las grandes figuras del Lech Poznań.

Luis Palma sigue encendido: gol y Lech Poznań acaricia el bicampeonato
Polonia.

El hondureño Luis Palma volvió a ser protagonista en el fútbol europeo. El catracho marcó este sábado 16 de mayo en la victoria parcial del Lech Poznań frente al Radomiak Radom de 3-1 por la jornada 33, penúltima fecha de la primera división de Polonia.

Palma volvió a ser protagonista en el fútbol europeo. El catracho marcó este sábado 16 de mayo en la victoria parcial del Lech Poznań frente al Radomiak Radom de 3-1 por la jornada 33, penúltima fecha de la primera división de Polonia.

Palma apareció al minuto 21 para firmar el 2-1 del encuentro con una definición que desató la locura entre los aficionados del Lech Poznan, club que acarició el bicampeonato de liga al llegar a 59 puntos en la recta final del campeonato. Incluso el empate los pondrá a celebrar.

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El atacante hondureño sigue atravesando un gran momento desde su llegada al fútbol polaco y ya suma nueve goles con el Lech Poznan, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del equipo en la lucha por el título.

El rendimiento de Luis Palma también ha despertado el interés del conjunto polaco en mantenerlo de forma permanente.

El Lech Poznan busca comprar la ficha del futbolista al Celtic, aunque el club escocés estaría solicitando alrededor de tres millones de euros para concretar la transferencia del catracho.

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Redacción La Prensa
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