Luis Palma sigue encendido: gol y Lech Poznań acaricia el bicampeonato

Polonia.

El hondureño Luis Palma volvió a ser protagonista en el fútbol europeo. El catracho marcó este sábado 16 de mayo en la victoria parcial del Lech Poznań frente al Radomiak Radom de 3-1 por la jornada 33, penúltima fecha de la primera división de Polonia.

Palma volvió a ser protagonista en el fútbol europeo. El catracho marcó este sábado 16 de mayo en la victoria parcial del Lech Poznań frente al Radomiak Radom de 3-1 por la jornada 33, penúltima fecha de la primera división de Polonia.

Palma apareció al minuto 21 para firmar el 2-1 del encuentro con una definición que desató la locura entre los aficionados del Lech Poznan, club que acarició el bicampeonato de liga al llegar a 59 puntos en la recta final del campeonato. Incluso el empate los pondrá a celebrar.