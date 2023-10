Luis Palma le hizo una confesión a Marca sobre apodo del “Bicho”

“Cuando estaba en Honduras celebraba mis goles como Cristiano y la gente empezó a decir que era como él. Pero ya llegó un momento en que me molestaba, aunque me acostumbré. Bicho solo hay uno, yo ahora ya tengo una parte más profesional, así que ahora tengo que buscar mi propia celebración”, dijo.

Palma cuenta que nunca se imaginó llegar hasta uno de los clubes más grandes de Escocia.

“No me pasaba por mi mente, yo sólo era un chico que quería ser feliz jugando al fútbol, pero hubo personas que me motivaron a tomar el fútbol como un trabajo a mi corta edad, a tomar una responsabilidad. Así que lo fui haciendo y es una bendición de Dios que ahora estoy en el club más grande de Escocia. Mis papás están más orgulloso que yo, me da tranquilidad”, señaló a Marca sobre el cambio que ha dado su vida.

En Marca destacan la trayectoria de Luis Palma desde el Vida hasta su paso por el Arís FC de Grecia.

“Yo lo que le pido a Dios es que me mantenga humilde y tranquilo y que me lleve paso a paso en cada momento, etapa de mi vida, escuchando los consejos que me pueden ayudar en un futuro. Desde aquel 2021han sido años de mucha bendición que me han marcado mucho la carrera”, destacó.

Isaac Suárez, periodista de Marca que entrevistó a Luis Palma, le recordó aquel partido donde un joven Erling Haaland le marcaría a Honduras nueve goles en un Mundial sub 20.

“No me lo recuerde, que me enveneno yo solo. Podemos decir que fue una tragedia para nuestra selección y lo que era Honduras. Nos marcó, pero aquello me dio madurez. Tuve tiempo para ello”, explicó el jugador del Celtic.

Asimismo, contó cuál ha sido la clave para alcanzar el éxito en su carrera profesional. La pandemia fue algo que marcó su carrera. ¿Por qué?

“Siempre le he dicho a mi familia que la pandemia fue mala para millones de personas, pero a mí me ayudó muchísimo. Cuando hubo ese parón de la Liga de Honduras trabajaba en mi casa todos los días para para hacerte salto y bueno, cuando ya retorno la Liga en Honduras creo que fui más maduro después de lo que pasó en ese 2019. Me cuidé, gracias a mi mamá que es la que sabe todo, en la alimentación porque fueron seis meses que no podíamos salir de casa e hice un gimnasio en mi casa y bicicleta, eso me marcó mucho como para darme cuenta de lo que yo quería triunfar en la vida. Volví de la pandemia y empecé anotando goles, con asistencias y en un año y medio muy excelente pude salir a Grecia”, comentó.