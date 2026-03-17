Los Angeles FC gana en el último suspiro y elimina a Alajuelense en Concachampions

Alajuela, Costa Rica.

La Liga Deportiva Alajuelense se quedó al borde de la hazaña, empezó ganando, pero terminó sucumbiendo contra Los Angeles FC que se impuso por 1-2 en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup y se clasificó a cuartos.

Tras un tiro de esquina, el defensa costarricense Santiago van der Putten se encontró con un rechace del portero francés Hugo Lloris en el minuto 4 y de cabeza mandó la pelota al fondo de las mallas para desatar la locura en un llenazo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El empate del equipo de la MLS surgió tras un balón colgado al área, el defensor tico Guillermo Villalobos se equivocó al despejar a un lado, donde estaba el centrocampista estadounidense Marco Delgado, que de primera intención asistió para que el delantero salvadoreño Nathan Ordaz le pegara de zurda y clavara el 1-1 en el 51'.

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