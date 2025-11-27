Lobos UPN vs Motagua EN VIVO hoy Liga Nacional Honduras

Choluteca, Honduras.

El Motagua está empatando 0-0 contra los Lobos de la UPNFM en el partido que cierra la actividad de la jornada 20 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

Los universitarios llegan a este partido en el sexto lugar de la tabla y deberán sumar los 3 puntos para asegurar su clasificación a las triangulares del certamen; los azules son terceros con 31 unidades y un resultado positivo lo alejaría aún más de su más cercano perseguidor.

El primer aviso del juego fue del Motagua en un contragolpe bien armado que finalizó Carlos 'Zapatilla' Mejía en un mano a mano con Alex Güity, su disparo pegó en el vertical izquierdo y en el rebote salvó el portero de los felinos, en el minuto 13.

EL MINUTO A MINUTO EN VIVO: