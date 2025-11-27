Lobos UPN vs Motagua EN VIVO hoy Liga Nacional Honduras

El Motagua está empatando 0-0 contra los Lobos de la UPNFM en el partido que cierra la actividad de la jornada 20 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Emilio Williams de Choluteca.
Los universitarios llegan a este partido en el sexto lugar de la tabla y deberán sumar los 3 puntos para asegurar su clasificación a las triangulares del certamen; los azules son terceros con 31 unidades y un resultado positivo lo alejaría aún más de su más cercano perseguidor.
El primer aviso del juego fue del Motagua en un contragolpe bien armado que finalizó Carlos 'Zapatilla' Mejía en un mano a mano con Alex Güity, su disparo pegó en el vertical izquierdo y en el rebote salvó el portero de los felinos, en el minuto 13.
EL MINUTO A MINUTO EN VIVO:
El Ciclón Azul desperdició una ocasión inmejorable en el segundo tiempo. El árbitro Jefferson Escobar pitó un penal a favor de los motagüenses por una falta de Raúl García contra Jefryn Macías cuando el extremo entraba al área, en el minuto 69.
Rodrigo Gómez tomó la responsabilidad de cobrar el lanzamiento tres minutos después de los reclamos de los jugadores de la UPN. Y el argentino le pegó fuerte, adivinó Alex Güity al tirarse a su derecha, atajó y en el rebote también salvó.
ALINEACIONES TITULARES:
LOBOS DE LA UPN: 12. Alex Güity, 5. Félix García, 28. Andrés Dávila, 24. Óscar Barrios, 14. José Fiallos, 18. José Raúl García, 3. Geremy Rodas, 17. Júnior Padilla, 46. Janiel Ruiz, 9. Jairo Róchez y 11. Roberto Moreira.
Entrenador: Salomón Nazar.
MOTAGUA: 22. Luis Ortiz; 35. Cristopher Meléndez, 4. Luis Vega, 2. Sebastián Cardozo, 17. Clever Portillo; 56. Carlos Palma, 8. Denis Meléndez, 10. Rodrigo 'Droopy' Gómesz, 27. Jefryn Macías, 77. Carlos 'Zapatilla' Mejía y 29. John Kleber Oliveira.
Entrenador: Javier López.
Motivo: Jornada 20 del Apertura 2025.
Hora: 7:30 PM.
Transmite: TVC.
Estadio: Emilio Williams de Choluteca.