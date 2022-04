“Sinceramente no tengo nada concreto. Sería injusto decir, me nombran pero siempre soñé llegar a clasificar y participar en un Mundial con una selección como me tocó como jugador ”, comenzó diciendo.

Y añadió: “Claro que me interesaría además de que conozco el fútbol hondureño. Se tienen jugadores en Grecia, España, Francia Estados Unidos. Me nombran pero no me han llamado.”

Troglio no olvida los buenos momentos que tuvo al frente del Olimpia, en donde se consagró pentacampeón tras ganar cuatro títulos de forma consecutiva.

“Fueron tres años en el mejor equipo de Honduras y me fue muy bien, me vine porque era una oportunidad grande para mí y me acercaba a la familia. Yo estoy agradecido por lo que viví en Honduras”, analizó.

Cabe recordar que además de Pedro Troglio, Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio y el hondureño Salomón Nazar son los candidatos para tomar las riendas de la escuadra catracha.

Los próximos compromisos de Honduras son en el mes de junio en la Liga de Naciones donde quedó empalmada en el grupo C junto a Canadá y Curazao.