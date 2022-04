Luego del partido, Pedro Troglio anunció que tomó la decisión de no seguir en el banquillo del Cuervo. Esta derrota dejó más tocado al extrenador del Olimpia, que había recibido ultimátum el fin de semana luego de la derrota (2-1) frente a Sarmiento.

“Decidí no seguir como entrenador de San Lorenzo. Hablé con los dirigentes, me dijeron que espere hasta mayo y no me pareció bien. Tenía ganas de estar en el club pero no a cualquier precio”, dijo Troglio tras la eliminación del Ciclón.

“Hoy y el sábado eran importantes para mí. Me tocó tomar decisiones importantes y me salieron peor. Y me toca irme así. Yo creo que como entrenador lo mejor es que no siga”, añadió.

Pedro Troglio obtuvo un total de 7 puntos en 9 partidos de la Liga Profesional de Argentina, entre ellos consechando 1 victoria, 4 empates y 4 derrotas, y un único partido por Copa Argentina.