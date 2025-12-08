¿Triangular de Liga Nacional en Navidad? Clubes se pronuncian

San Pedro Sula, Honduras

Las triangulares del torneo Apertura 2025-2026 se llevará a cabo con el innovador formato de dos triangulares y luego dos finales que arrancan el miércoles y jueves. Estás están confirmadas hasta la tercera jornada (17 y 18 de diciembre) porque debido a las reprogramaciones por juegos de Copa Centroamericana, eliminatorias de Selección Nacional y las elecciones generales del país se perdió mucho tiempo y ahora la Liga Nacional de Honduras está contra el reloj. La problemática se agudiza porque la entidad tiene planificado terminar el certamen el sábado 10 o domingo 11 de enero porque al haber Mundial en junio de 2026, los estatutos FIFA dictan que las actividades ligueras deben finalizar en mayo y para cumplir con la regla el torneo Clausura iniciará la última semana de enero.

La idea de la junta directiva de la liga para que los tiempos se aborden correctamente es jugar partidos el 24-25 de este mes y 31-1 de enero, algo que ha tenido opiniones divididas entre los representantes de los clubes involucrados en la liguilla. El presidente de del Olancho FC, Samuel García, está de acuerdo con hacer el sacrificio y piensa que hasta puede ser bueno para generar una taquilla interesante. "A mí no me afecta porque incluso creo que el 25 de diciembre se puede generar una buena taquilla. Yo estoy de acuerdo porque en el caso de nosotros no podemos pedir mucho y entramos a última hora". "Son fechas complicadas por lo que representan, sin embargo hemos tenido muchos eventos en estos últimos seis meses, es complejo mover estas jornadas, a todos nos afecta por el tema familiar, pero también hay ver más allá, en el mundo muchos países tienen eventos deportivos en estas fechas", comentó Christian Andrés, mandamás del Platense.

En la máquina no están de acuerdo