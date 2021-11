Hoy es el cierre de las vueltas regulares del torneo Apertura y se conocerá al líder, al segundo semifinalista y los cruces de repechaje.

Los cocoteros solo necesitan el empate, tienen 36 puntos, para ser punteros absolutos por primera vez en torneos cortos. La Máquina con la victoria mirará a todos desde lo más alto.

El Vida ya amarró un cupo en semifinales y solo hay un cupo a semi que lo disputan Real España, Olimpia y Motagua. El repechaje lo disputarán los clubes que finalicen entre el tercer lugar y sexto; además, entre el cuarto y quinto.

Partidos de este día y dónde verlos:

Real España vs Vida

Motagua vs Honduras Progreso

Platense vs Olimpia

Real Sociedad vs Marathón

Victoria vs UPN

Minuto a minuto

El 11 del Marathón ante Real Sociedad: Harold Fonseca, Mathías Tehera, Luis Garrido, Cristian Cálix, Reinieri Mayorquín, Selvin Guevara, José Aguilera Mikel Santos, Isaac Castillo, Edwin Solano y Frelys López.

El 11 titular del Motagua ante Honduras Progreso: Marlon Licona, Breyner Maradiaga, Marcelo Santos, Wesly Decas, Héctor Castellanos, Juan Gómez, Marcelo Galvaliz, Jesse Moncada, Diego Auzqui, Josué Villafranca y Roberto Moreira.

El 11 titular de la UPN ante Victoria: : Gerson Argueta, Jack Baptiste, Pablo Cacho, Nelson Muñoz, Carlos Róchez, Jairo Róchez, Michael Osorio, Elder Torres, Luis Argeñal, Juan R. Mejía y Xavi Torres.

Así sale Victoria ante UPN: Edward Flores, José Colón, Eduardo Martínez, Marlon Flores, Kenneth Hernández, Alexy Vega, Damin Ramírez, Josué Cárcamo, Yaudel Lahera y Andrés Rentería.

El 11 titular del Platense ante Olimpia: Yarleison, Cervantes, Cabrera, Vargas, Aranda, Andrade, Mendoza, Oseguera, Zúniga, Montoya y Santos.

El 11 titular del Olimpia ante Platense: Alex Guity, Jamir Maldonado, Brayan Beckeles, Javier García, Javier Portillo; Jared Velásquez, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Cristian Altamirano; Eddie Hernández y Jerry Bengtson.

El 11 titular del Real España ante Vida: Michaell Perelló, Wisdom Quayé, Devron García, Getsel Montes, Franklin Flores; Mayron Flores, Jhow Benavidez, Alejandro Reyes, Carlos Bernárdez, Darixon Vuelto y Ramiro Rocca.

Así sale el Vida para enfrentar al Real España: Celio Valladares, Bryan Bernárdez, Juan Pablo Montes, Horacio Argueta, Carlos Sánchez, Sergio Peña, Roger Sander, Denis Meléndez, Ederson Fúnez, Marvin Bernárdez y Ángel Tejeda.

