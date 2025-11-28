Olimpia y Marathón, con ventaja: formato y reglamento de triangulares del torneo

Olimpia y Marathón se preparan para encabezar la fase más decisiva del Torneo Apertura 2025, luego de asegurarse el derecho a liderar las dos triangulares que definirán a los finalistas del campeonato de la Liga Nacional de Honduras. Ambos clubes llegan como los dos mejores ubicados de las vueltas regulares, lo que les otorga ventaja deportiva y la responsabilidad de marcar el rumbo en esta etapa. Su consistencia durante la temporada los coloca como los equipos a vencer y como los grandes favoritos para avanzar a la final.

Nuevo formato y reglamento de la Liga Nacional

El nuevo formato establece que los clubes posicionados entre el tercer y sexto lugar serán sometidos a un sorteo para conformar los grupos. Dos de estos equipos acompañarán a Olimpia en su triangular, mientras que los otros dos competirán contra Marathón. Esta distribución garantiza equilibrio y competitividad, haciendo que cada partido sea clave para las aspiraciones de avanzar. El sorteo, además, añade un componente de incertidumbre que podría emparejar rivales directos en la lucha por el título.

Cada triangular se disputará bajo un formato de ida y vuelta, con un total de cuatro partidos para cada equipo. En este escenario, Olimpia y Marathón contarán con la ventaja de cerrar como locales, un beneficio que podría resultar determinante en series tan cortas y exigentes. La localía representa un impulso importante para estos clubes, acostumbrados a imponer condiciones en casa y respaldados por su afición.

¿Qué pasa si hay empate en puntos?