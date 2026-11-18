Tegucigalpa, Honduras.

La junta directiva de la Liga Nacional celebró una reunión para abordar varios asuntos pendientes de índole disciplinaria y administrativa, en medio de los cuestionamientos que rodean a diferentes clubes del fútbol hondureño. Al finalizar, el presidente del organismo, Jorge Herrera, explicó el estado de los expedientes que fueron analizados por los directivos.

Uno de los temas abordados fue la situación del CD Choloma, que ya tiene una resolución definitiva en cuanto a la pérdida de puntos. Herrera confirmó que el fallo quedó firme y que no existe ningún asunto pendiente respecto a este caso. "El tema de Choloma, pérdida de puntos, porque ya está firme la resolución", manifestó el presidente de la Liga Nacional.

Por otra parte, el caso del partido entre Olimpia y Olancho FC todavía tendrá que esperar. La resolución emitida inicialmente por la Comisión de Disciplina no ha quedado firme, debido a que el conjunto pampero anunció que presentará un recurso de apelación para impugnar la decisión. "El tema de Olimpia-Olancho todavía queda para la próxima semana, en vista de que el Olancho anunció un recurso de apelación y todavía no está firme la resolución", explicó Herrera tras la nueva decisión de los Potros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse LA DECISIÓN CON EL CASO DE ANDRÉS SALAZAR Otro de los asuntos que estuvo sobre la mesa fue la solicitud de inscripción de Andrés Salazar, guardameta de Real España, un tema que la Liga Nacional decidió trasladar a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), al considerar que no tiene las facultades suficientes para emitir una resolución.