¡Con paliza 32-0! Liga Femenina deja varias goleadas: Motagua no tuvo piedad

San Pedro Sula, Honduras.

¡Con paliza de 32-0 incluida! La segunda edición de la Liga Femenina de Honduras continúa su curso y este fin de semana se vivieron vibrantes duelos correspondientes a la jornada 4. CD Under y AD Soledad reafirman su poderío en sus zonas. La cuarta fecha estuvo enmarcada por varias goleadas, pero fue Motagua quien se llevó todos los reflectores, al endosar una descomunal paliza al Olimpik en la cancha San José del Pedregal. Las azules propinaron nada más y nada menos que un 0-32 a su rival de turno, un resultado que les permite seguir luchando por el liderato en el Grupo A de la zona Centro Sur / Oriente tras llegar al segundo puesto con 7 unidades. En este encasillado sigue comandando AD Soledad, quien se mantiene invicto con 10 puntos tras vencer por 0-2 a Lobas UPNFM.

Olimpia también hizo lo suyo y goleó por 3-0 a Tiupa. Asimismo, Fénix Sports le recetó la misma dosis al Génesis - que junto con Olimpik son los únicos que no han sumado en lo que va de la Liga Femenina en este 2026 -. En el grupo de la Zona B (Norte / Occidente), la pelea se aviva. El CD Under sigue imponiendo autoridad y continúa la línea de su poderío con su cuarta victoria; las chicas visitaron al CD Universidad y lograron sacar un ajustado 0-1, para mantenerse en lo más alto de su grupo con 12 puntos. Asimismo, Santos venció por la mínima a Marathón La Prensa y con esta victoria se mantienen en el segundo lugar con 10 unidades. Le sigue en el tercer puesto Imprenta Dania, luego de protagonizar otra de las goleadas de la fecha con un contundente 9-0 a Liverpool. Povoa no se quedó atrás y también endosó de visita un 2-6 a Rosalilas. Por su parte, Real España tropezó en esta jornada 4 con un empate 2-2 ante Zamora; las Aurinegras son cuartas con 6 unidades en la tabla.

RESULTADOS DE LA JORNADA 4 DE LA LIGA FEMENINA

Grupo A: Centro-Sur-Oriente Olimpik 0-32 Motagua Olimpia 3-0 Tiupa Fénix Sports 3-0 Génesis Lobas UPN 0-2 AD Soledad Grupo B: Norte-Occidente Marathón 0-1 Santos Rosalilas 2-6 Povoa CD Universidad 0-1 CD Under Imprenta Dania 9-0 Liverpool RCD España 2-2 Zamora *Descansó: Eurosports

TABLAS DE POSICIONES DE LA LIGA FEMENINA