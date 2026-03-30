Liga Femenina Honduras: CD Under receta goleada y así quedaron los grupos

Con la finalización del fin de semana de la tercera jornada de la segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Honduras, los clubes CD Under y AD Soledad están en la cima de los grupos A y B de sus respectivas zonas.
Por el grupo A, CD Under visitó a Euro Sports y golearon 5-0 a los locales para instalarse en lo más alto del campeonato con 9 puntos. Marathón La Prensa y CD Universidad igualaron.
El encuentro entre Povoa Academy y CD Liverpool no se logró desarrollar debido a las lluvias que azotaron el fin de semana en diferentes sectores de Honduras.
Mientras tanto en el grupo B, AD Soledad se encuentra liderando y el fin de semana llegaron a 7 unidades gracias al empate de visita 2-2 contra CD Broncos.
Olimpia y Motagua lograron triunfos valiosos frente a Génesis La Paz y Fénix Sports, en la continuación de la fecha 3 del segundo campeonato piloto rumbo al profesionalismo.
RESULTADOS: JORNADA 3 DE LA LIGA FEMENINA DE HONDURAS
GRUPO A
CD Santos 3 - 2 Rosalilas
Imprenta Dania 2 - 2 Real España
Euro Sports 0 - 5 CD Under
CD Universidad 0 - 0 Marathón La Prensa
Povoa Academy vs CD Liverpool: No se jugó en La Lima debido a las lluvias.
Dencansó: Zamora FC
GRUPO B
Génesis 0 - 3 Olimpia
AFC Panamericano 0 - 1 Lobas UPNFM
Motagua 3 - 2 Fénix Sport
CD Broncos 2 - 2 AD Soledad
Descansaron: Tiupa y Olimpic