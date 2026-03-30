Liga Femenina Honduras: CD Under receta goleada y así quedaron los grupos

San Pedro Sula, Honduras.

Con la finalización del fin de semana de la tercera jornada de la segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Honduras, los clubes CD Under y AD Soledad están en la cima de los grupos A y B de sus respectivas zonas.

Por el grupo A, CD Under visitó a Euro Sports y golearon 5-0 a los locales para instalarse en lo más alto del campeonato con 9 puntos. Marathón La Prensa y CD Universidad igualaron.

El encuentro entre Povoa Academy y CD Liverpool no se logró desarrollar debido a las lluvias que azotaron el fin de semana en diferentes sectores de Honduras.