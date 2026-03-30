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Liga Femenina Honduras: CD Under receta goleada y así quedaron los grupos

La Liga Nacional Femenina desarrolló este fin de semana su tercera jornada y ya están los equipos comandan en sus grupos.

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 13:34 -
  • Franklin Martínez
Liga Femenina Honduras: CD Under receta goleada y así quedaron los grupos

El CD Under sigue dominando en el arranque de la nueva temporada en la Liga Femenina de Honduras.

 Foto cortesía: CD Under
San Pedro Sula, Honduras.

Con la finalización del fin de semana de la tercera jornada de la segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Honduras, los clubes CD Under y AD Soledad están en la cima de los grupos A y B de sus respectivas zonas.

Por el grupo A, CD Under visitó a Euro Sports y golearon 5-0 a los locales para instalarse en lo más alto del campeonato con 9 puntos. Marathón La Prensa y CD Universidad igualaron.

El encuentro entre Povoa Academy y CD Liverpool no se logró desarrollar debido a las lluvias que azotaron el fin de semana en diferentes sectores de Honduras.

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Mientras tanto en el grupo B, AD Soledad se encuentra liderando y el fin de semana llegaron a 7 unidades gracias al empate de visita 2-2 contra CD Broncos.

Olimpia y Motagua lograron triunfos valiosos frente a Génesis La Paz y Fénix Sports, en la continuación de la fecha 3 del segundo campeonato piloto rumbo al profesionalismo.

RESULTADOS: JORNADA 3 DE LA LIGA FEMENINA DE HONDURAS

GRUPO A

CD Santos 3 - 2 Rosalilas

Imprenta Dania 2 - 2 Real España

Euro Sports 0 - 5 CD Under

CD Universidad 0 - 0 Marathón La Prensa

Povoa Academy vs CD Liverpool: No se jugó en La Lima debido a las lluvias.

Dencansó: Zamora FC

Las tablas de posiciones de los grupos A y B en la Liga Femenina de Honduras.

Las tablas de posiciones de los grupos A y B en la Liga Femenina de Honduras.

GRUPO B

Génesis 0 - 3 Olimpia

AFC Panamericano 0 - 1 Lobas UPNFM

Motagua 3 - 2 Fénix Sport

CD Broncos 2 - 2 AD Soledad

Descansaron: Tiupa y Olimpic

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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