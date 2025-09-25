Real Madrid confirma tres bajas sensibles para enfrentar al Atletico

Madrid, España.

El Real Madrid inició la preparación exprés del derbi madrileño, que disputará el sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (16:15 horas), con el primero de los dos entrenamientos de los que dispondrá Xabi Alonso, que no podrá contar con los lesionados Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Después de disfrutar de un día de descanso el miércoles, tras la victoria el martes en su visita al Levante con la que mantiene el pleno de triunfos y el liderato de LaLiga EA Sports , la plantilla del Real Madrid regresó al trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Una mañana intensa en la que Xabi Alonso preparó a conciencia el primer duelo de los considerados grandes de la temporada, que inició trasladando al campo de entrenamiento los aspectos tácticos claves del análisis en vídeo del Atlético de Madrid. Junto a esa parte central de la sesión, los jugadores trabajaron con balón en ejercicios de posesión y presión, según informa la web del club blanco, y acabaron disputando un partido de diez contra diez.