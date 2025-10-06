Liga de Ascenso: sorpresivos tropiezos y así le fue al Vida en octavos de final

San Pedro Sula, Honduras.

Mientras que en el estadio Alfredo León de la ciudad turística de Tela, el conjunto local, Tela FC, tuvo la visita del Real Sociedad y los tocoeños perdieron 2-1. Leve ventaja para para los teleños.

El Santo Domingo Savio aprovechó su gran momento en la liga de plata al vencer por 1-0 al AFFI Academia en San Lorenzo, Valle y la serie se traslada a Santa Rosa de Copán.

Los juegos de ida de los octavos de final del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras arrancaron el fin de semana, fueron ocho encuentros desarrollados donde las sorpresas estuvieron presentes.

En San Luis, Santa Bárbara, el CD Pirata de Nacaome, Valle, sorprendió a CD Cuervos con la victoria de 2-0 y llegar con el boleto a los cuartos de final en el bolsillo.

Mientras que en el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí, el Estrella Roja FC sacó la leve ventaja frente al Atlético Independiente con marcador de 1-0 y todo se define en Siguatepeque, Comayagua.

En el estadio Rogelio Bustillo de la paradisíaca Roatán, Juventus hizo valer su condición de local al ganarle con marcador de 2-1 al Santa Rosa FC que espera remontar en La Masica, Atlántida.

Arsenal Sao humilló por 3-0 al San Juan Huracán en el estadio Domingo Ortega de la comunidad de Quimistán, Santa Bárbara, en el duelo de ida y en Cantarranas, Francisco Morazán, buscará ampliar la serie.

El Vida, uno de los candidatos para ascender a la primera división, llegó al estadio Juan de Dios Martínez de Sonaguera, Colón, con gran ilusión y salió victorioso 2-0 frente a Roma FC. En La Ceiba, Atlántida, se juega la vuelta.

Mientras que en el estadio Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara, el Pumas FC recibió al Leones HT6 que dirige el argentino Héctor Vargas y en el clásico de los felinos los locales sorprendieron al ganar 3-1. En el estadio Olímpico de San Pedro Sula la serie tendrá a cuno que celebrará y el otro se despedirá.