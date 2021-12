En la Máquina ya se reportan las primeras bajas. Uno de los jugadores que no seguirá en la entidad sampedrana es el centrocampista colombiano Yesith Martínez, quien, a falta de confirmación oficial, anunció su marcha y se despidió con un mensaje en redes sociales.

“Gracias a esta gran institución por abrirme las puertas del fútbol hondureño, no se cumplió el objetivo que era salir campeón y darle esa alegría a esa hermosa afición que me sorprendió. Se merecen lo mejor del mundo, me despido de todos los que hacen parte de esa bonita familia. Profundamente agradecido, ojalá el fútbol nos vuelva a encontrar en un futuro. ¡Felices fiestas!”, escribió Martínez.