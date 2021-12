“Llevar una vida ordenada aunque me desarmaron mi hogar, aun así tuvieron el valor de andarme poniendo en mal, que yo era tunante, que el físico no me da. Pero aquí seguimos, vamos a seguir con esta vida que llevamos y Dios dirá hasta donde nos va a dar la oportunidad de seguir corriendo en un terreno de juego que es lo que me gusta”, declaró.

Portillo también aprovechó para desahogarse después de ciertas críticas que tuvo luego de ser separado del Vida de La Ceiba. “Yo donde he estado he mantenido un buen nivel de juego y para eso el secreto es cuidarnos, no andar en fiestas. Me hicieron a un lado porque no salía a beber y a fiestas, pero el fútbol me ha dado demasiado y no me arrepiento, sino no estuviéramos hablando de un segundo tetracampeonato”.

Rodeado de un grupo de jóvenes en la plantilla merengue, el orgullo de Morolica, Francisco Morazán, sumó un título más con mayor experiencia y es el más longevo en conquistarlo en el país.

“Hasta que Dios lo decida, tenemos todas las ganas del mundo, no tengo lesiones graves y ahora vamos a celebrar, darle gracias a Dios. Soy el primer jugador de la Liga Nacional que alcanza ser campeón a los 40 años siendo parte importante. Por ahí miré que Buffon, somos pocos en el mundo. Póngame a un lado con Abreu y Buffon ja, ja, ja”.